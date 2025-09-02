Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA KOD PRELOGA

Uhićen vozač (42) koji je usmrtio biciklista pa pobjegao s mjesta nesreće

Policija/Ilustracija
PUZ
Autor
Ivica Beti
02.09.2025.
u 14:43

Nad osumnjičenim se 42-godišnjakom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenja kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći

Policijski službenici Postaje prometne policije Čakovec uhitili su 42-godišnjaka za kojeg se sumnja da je skrivio prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao biciklist, također star 42 godine. Nesreća se dogodila na prometnici uz derivacijski kanal HE Dubrava između naselja Cirkovljan i Prelog. Nad osumnjičenim se 42-godišnjakom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenja kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći.
Ključne riječi
biciklist prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još