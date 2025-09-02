Uhićen vozač (42) koji je usmrtio biciklista pa pobjegao s mjesta nesreće

Policijski službenici Postaje prometne policije Čakovec uhitili su 42-godišnjaka za kojeg se sumnja da je skrivio prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao biciklist , također star 42 godine. Nesreća se dogodila na prometnici uz derivacijski kanal HE Dubrava između naselja Cirkovljan i Prelog. Nad osumnjičenim se 42-godišnjakom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenja kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći.