TISUĆE GRAĐANA OSTALO BEZ NOVCA

Progovorio jedan od ulagača: 'Samo čekaš kad će biti taj trenutak da se to ugasi. Nisi bedast, ali eto'

Kriptovalute
09.09.2025.
u 21:10

Na pitanje je li predobro da bi bilo istinito, odgovara: "Pa naravno, sve je jasno"

Brojni Hrvati uplaćivali su novac i nasjeli na piramidalnu prijevaru, a jedan od ulagača odlučio je anonimno progovoriti. "Preko prijatelja sam ušao u taj IG investment group, to se ulazi preko preporuke, dobije se link, prijavi se. Nakon toga se prijavi u te grupe koje su na Telegramu", ispričao je za Dnevnik Nove TV. Iza svega je stajala jedna osoba - "profesor Leo Smith".

"Taj glavni Leo, on tradea, mi mu omogućujemo, tj. dajemo mu privolu da barata s jedan posto našeg novca i sve je to bilo divno i krasno. Ljudi su se vadili van do jednom, dok se nije to sad ugasilo", prepričao je te dodao: "Ja sam ušao s 3000. Poduplalo mi se, izvadio sam novce van."

Poruke su, kaže, bile na hrvatskom: "Pa to ima neki, kažem, baš jako, jako dobar AI koji je ono to preveo točno, baš onako i kontekst i sve."

Na pitanje je li predobro da bi bilo istinito, odgovara: "Pa naravno, sve je jasno. Samo čekaš kad će biti taj trenutak da se to ugasi. Nisi bedast, ali eto".

Kako smo pisali prije nekoliko dana, platforma Xuex, u koju je bilo uključeno na tisuće Hrvata, urušila se i njezino dalje postojanje i povratak uloženih sredstava više je nego upitan. Posljednjih mjeseci Xuex je eksplodirao te su svi govorili kako se vrlo lako može zaraditi na trgovini kriptovalutama preko te platforme. Uplaćivalo se od 1000 eura na više uz uvjet da se instalira aplikacija Xuex, otvori Telegram račun i da osoba ima Revolut bankovnu karticu.
Stvorio se ogromni red ispred jednog dućana u zagrebačkom shopping centru: Svi žele misteriozne pakete
