Cure detalji prevare u kojoj je tisuće Hrvata izgubilo novac: Stranica je zamrznuta, a ovu su poruku dobili hrvatski korisnici

Nova prevarantska platforma utemeljena na piramidalnoj shemi ulaganja urušila se i u Hrvatskoj, ostavivši za sobom tisuće građana bez novca, a neke i bez cjelokupne životne ušteđevine. Radi se o digitalnoj platformi za ulaganje u kriptovalute Xuex, koja je postala nedostupna u petak navečer, nakon što se prethodno srušila u Albaniji i Srbiji. Korisnicima je sada onemogućen pristup uloženim sredstvima jer je web-stranica zamrznuta, a točan broj oštećenih u Hrvatskoj još uvijek nije službeno poznat, iako se neslužbeno doznaje da je velik broj žrtava s područja Slavonije, piše Novi List.

Iz tvrtke EG Investment Group, koja stoji iza platforme, poručili su kako su pod nadzorom financijskih institucija koji bi trebao trajati deset mjeseci te da korisnici nemaju razloga za brigu, što stručnjaci smatraju klasičnom taktikom odgađanja i umirivanja žrtava.

Da bi uopće sudjelovali, ulagači su morali instalirati aplikaciju Xuex, koristiti Revolut bankovnu karticu i otvoriti račun na Telegramu, pri čemu su minimalne uplate iznosile 1000 eura. Samo dan nakon kraha, prevaranti su nastavili s operacijom, šaljući korisnicima u Telegram grupu poruke s pozivom da se priključe novoj platformi SKLCOIN kako bi navodno spasili izgubljeni novac. Ubrzo je stigla i ponuda treće platforme, 133EX, koja nudi subvencije nakon uplate novog početnog iznosa. Stručnjaci za internetsku sigurnost ističu kako je riječ o bezočnom nastavku prijevare i hvatanju očajnih ulagača u novu mrežu. U jednoj od poruka organizatori lažno iskazuju suosjećanje: "Svi članovi koji su pretrpjeli financijske gubitke na Xuexu, molimo vas da pošaljete snimku zaslona vašeg stanja... osigurat ćemo dodatnih 15 posto subvencija na vaš saldo. Uz vas smo, suočavamo se s izazovima i zajedno prevladavamo poteškoće", stoji u poruci poslanoj hrvatskim korisnicima.

Xuex je posljednjih mjeseci stekao veliku popularnost zbog obećanja o lakoj i brzoj zaradi, a povjerenje je gradio isplaćivanjem uloženog novca s kamatama prvim ulagačima. Međutim, riječ je o školskom primjeru Ponzijeve sheme, nazvane po prevarantu Charlesu Ponziju. U takvom sustavu, novac novih ulagača ne koristi se za stvarna ulaganja, već za isplatu starih, stvarajući iluziju profitabilnosti. Shema funkcionira dok god postoji stalan priljev novih članova, a svaki član koji dovede novog ulagača dobiva dodatne beneficije, čime se potiče širenje mreže. Čim se priljev novca uspori, sustav se urušava. Da je riječ o pomno osmišljenoj obmani, svjedoči i činjenica da se jedan od voditelja platforme, koji se predstavlja kao Leo Smith, doktor financija i bivši potpredsjednik MMF-a, pokazao kao potpuno izmišljena osoba čiji identitet i navedena funkcija ne postoje.

Na opasnost ovakvih platformi već je ranije upozoravao i poznati financijski edukator Toni Milun, ističući da na ovakve prijevare najčešće nasjedaju osobe koje nemaju povjerenja u tradicionalne financijske institucije poput banaka ili države. Službena reakcija stigla je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je potvrdio da policija započinje s kriminalističkim istraživanjem. Ministar je ponovno apelirao na građane da budu oprezni i ne nasjedaju na nerealna obećanja o zaradi, pogotovo kada su u pitanju sheme s međunarodnim elementom. Kada organizatori prikupe dovoljnu količinu novca, jednostavno nestaju, gase platformu i često otvaraju novu pod drugim imenom, koristeći kriptonovčanike kojima je iznimno teško ući u trag.

Stručnjaci za kibernetički kriminal mjesecima su upozoravali da je Xuex dio sofisticirane međunarodne mreže povezane s balkanskim centrima za prijevare. Bugarska vlada je stranicu Xuex.top i službeno stavila na popis investicijskih prijevara. Proteklih godina, Europol i Eurojust uspjeli su razbiti nekoliko sličnih mreža koje su djelovale iz pozivnih centara u Bugarskoj, Srbiji i na Cipru. Podaci lokalnih medija su zapanjujući – procjenjuje se da je samo iz pozivnih centara u Beogradu prevareno više od 100.000 ljudi za iznos veći od sedam milijardi dolara. Osim u jugoistočnoj Europi, Xuex je, prema informacijama novozelandskog regulatornog tijela, putem srodne platforme Txex prevario i brojne korisnike u Aziji i Africi za desetke milijuna dolara, što potvrđuje globalni opseg ove operacije.