KBC Split ministrici: Imamo stručnjake i kapacitete za rad na ciklotronu

KBC Split raspolaže stručnim kadrom potrebnim za provedbu projekta ciklotrona i proizvodnju radiofarmaceutika u Splitu, odgovorili su iz splitskog KBC-a na Večernjakov upit raspolažu li kadrovima potrebnim za proizvodnju radiofarmaka nužnih za pretrage na PET/CT-u.

– Ustanova već ima zaposlene iskusne liječnike nuklearne medicine, radiokemičare, medicinske fizičare i magistre farmacije, što predstavlja čvrstu stručnu osnovu za sigurno, kvalitetno i učinkovito upravljanje ovim zahtjevnim procesom. Dodatno, naši stručnjaci posjetili su više bolničkih ustanova koje već uspješno provode ovakav oblik rada, čime su stekli neposredan uvid u organizacijske, stručne i tehničke zahtjeve projekta – objašnjavaju iz ravnateljstva splitskog KBC-a.

Naglasili su također i kako su projektu nabave ciklotrona pristupili maksimalno odgovorno i stručno, uz suradnju sa Sveučilištem u Splitu. Naime, osim za medicinske pretrage, ciklotron bi splitskim znanstvenicima otvorio niz znanstvenih i poslovnih mogućnosti, o kojima su oni prije govorili u javnosti.

– Na temelju postojećeg znanja, iskustva i pripreme, imamo puno povjerenje u vlastite kapacitete za realizaciju projekta – poručio je ravnatelj splitskog KBC-a prof. Krešimir Dolić. Ujedno je to i odgovor na pitanja koja Ministarstvo zdravstva postavlja kao svojevrsnu prepreku za nabavu ciklotrona splitskoj bolnici, a koja je prošlog tjedna izrekao Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

– Ako u doradi elaborata bude obrazloženo tko će u Splitu raditi na ciklotronu, u kojem roku će biti, onda će država nabaviti ciklotron. Ako mi kupimo ciklotron, a dolje u Splitu ga netko ne bude znao koristiti, tko će biti kriv? Ministarstvo koje je potrošilo osam do 12 milijuna eura, koliko to košta – Dulibićeva je prošlotjedna izjava, kojom je pojasnio zašto će Ministarstvo od KBC-a Split vjerojatno tražiti doradu elaborata o opravdanosti investicije u PET/CT uređaj i ciklotron. Ta je Dulibićeva izjava poput pljuske odjeknula splitskim stručnim krugovima, gdje su je dočekali kao, blago rečeno, neprimjerenu.

KBC Split je, podsjetimo, od resornog ministarstva zatražio nabavu PET/CT-a i ciklotrona, uređaja na kojem se proizvodi radioaktivna tvar potrebna za pretrage PET/CT-om. U splitskoj bolnici, naime, smješten je jedan od Medikolovih PET/CT-a, za koji se radiofarmaci dovoze iz Zagreba, iz tvrtke u većinskom vlasništvu Medikola, Ruđer Medikol Ciklotron, smještene na državnom Institutu Ruđer Bošković. Jedino je to mjesto u Hrvatskoj gdje se radioafarmaci proizvode i odatle njima opskrbljuju svi Medikolovi PET/CT uređaji, pa i oni u KBC-ima Osijek, Split i Rijeka, dok Rebro, fizički najbliže adresi Instituta, za svoje potrebe radiofarmake kupuje od austrijske podružnice međunarodne grupacije Curium. Izbor dobavljača javnom nabavom Rebru je uvjetovala cijena, koja je i uz troškove prijevoza iz Austrije značajno niža, zahvaljujući činjenici da riječ o jednom od najvećih svjetskih proizvođača tih tvari.

Radiofarmaci imaju kratak rok trajanja, prvenstveno zbog radioaktivnog raspada izotopa pa se dogodi da do bolnice "ne prežive" svi pripravci. Događa se da od naručenih, primjerice, deset doza bude upotrebljivo samo pet (a sve se moraju platiti). Zbog svega je nužno da za milijun pacijenata koji gravitiraju KBC-u Split u javnom zdravstvu bude omogućena ova ključna pretraga bez vanjskih ograničenja, za što je nužno nabaviti i PET/CT i ciklotron.