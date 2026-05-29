Imamo popis zlatnih pravila za sve koji tek kreću u gradnju kuće: Ove stvari vam arhitekti zaborave spomenuti

Pokretanje procesa gradnje vlastitog doma jedna je od najvećih životnih i financijskih odluka, a ujedno i faza u kojoj se budući investitori suočavaju s nizom dilema oko funkcionalnosti i rasporeda prostora. Da je riječ o temi koja redovito potiče široku raspravu, potvrđuje i nedavna inicijativa na Redditu, gdje je pokrenuta rasprava o tome što bi građani obavezno uvrstili na svoj popis želja da ponovno grade kuću.

Cijelu je raspravu pokrenuo budući investitor koji se sa suprugom priprema za ključan korak – prve konzultacije s arhitektom. „Uskoro počinjemo raditi s arhitektom i, iako već imamo vlastiti popis stvari koje svakako želimo u kući, htio sam pitati: što bi se našlo na vašem popisu obaveznih stvari?“ upitao je autor objave na jednoj od najvećih hrvatskih zajednica na Redditu.

Njegovo pitanje odmah je privuklo pozornost onih koji su taj proces već prošli. Jedna od najvećih dilema koja se nametnula u raspravi jest pitanje uvođenja modernih, takozvanih „pametnih“ sustava (KNX sustava za rasvjetu). Dok dio građana zagovara potpunu digitalizaciju, iskusniji graditelji pozivaju na oprez. „Električne instalacije svedite na najjednostavniju tehnologiju. Izbjegavajte pametne sustave upravljanja, pogotovo rasvjete“, savjetuje jedan od sudionika rasprave.

Ovaj stav potvrđuje i stručnjak iz građevinskog sektora koji je radio na nizu luksuznih objekata. Prema njegovim riječima, ljudi se generalno dijele na „tech freakove“ i one koji žele isključivo funkcionalnost. „Ja da imam ne znam koliko milijuna, ne bih stavljao nikakve knxove, smart sustave, a rasvjeta bi uvijek bila na obični prekidač, eventualno senzor ili timer... Sve je lijepo i divno dok se ne krene kvariti. A današnja tehnologija se, nažalost, kvari“, upozorava ovaj profesionalac.

S druge strane, apsolutni konsenzus postignut je oko energetske neovisnosti i pripreme za budućnost. Građani ističu da je obavezno napraviti kvalitetnu izolaciju (stiropor ili kamena vuna), podno grijanje s dizalicom topline te kablirati LAN internet i sigurnosne kamere u sve prostorije. Također, ključnim se smatra ostavljanje cijevi velikog profila u garaži za solarnu elektranu i punionicu za automobile. „Trenutno gradimo kuću i relativno smo blizu kraju... Energetska neovisnost: solari, priprema za kućnu bateriju, dizalica topline i punionica za auto; ali uz to imam i kamin/peć na drva koja mi bez problema može grijati cijeli kat i pripremu za agregat“, navodi investitor koji privodi radove kraju.

Kada je riječ o samom dizajnu i rasporedu prostorija, građani koji su iskusili pogreške na vlastitoj koži imaju vrlo konkretne i praktične smjernice za rad s arhitektom. Poseban naglasak stavljen je na vanjske prostore i parkirna mjesta. „Savjeti temeljeni na mojim dobrim i lošim odlukama i greškama: Prilaz za minimalno dva auta, garaža za barem jedan auto i da ne smetaju auti jedan drugom pri ulasku... Što manje balkona, pogotovo nenatkrivenih. Što veća terasa, znači doslovno terasa ne može biti prevelika! Pogotovo ako imate/planirate imati djecu: terasa od minimalno 50 kvadrata!“ otkrila je jedna osoba.

Kad je u pitanju krov, mišljenja su potpuno podijeljena. Dok jedni zagovaraju ravni krov s izlazom na terasu, vodeći se logikom da „snijega više ionako nema kao nekad“, drugi igraju na kartu ljetnih vrućina i biraju bijeli lim kao „svijetli krov za niže temperature u kući“. Ipak, u jednom su svi složni: kuću treba planirati za starost. To znači što manje stepenica, a ako su već nužne, moraju biti široke i prohodne. Budući investitori upozoravaju i na zamku velikih staklenih stijena koje lako mogu uništiti privatnost ako je parcela blizu prometnice: „Ako ti kuća gleda na cestu, nemoj baš forsirati sa staklenim stijenama. Navečer, kad upališ svjetla, bit ćeš doslovno kao u izlogu.“

Među popratnim sadržajima koji se smatraju obaveznima, sudionici rasprave izdvojili su zasebne praonice (prostorije za bojler, perilicu i sušilicu), stolariju s komarnicima, vanjske pipe za pranje obuće ili kućnih ljubimaca, pa čak i ostavljanje dijela okućnice za vlastiti vrt s povrćem. Zaključak većine onih koji su prošli kroz ovaj zahtjevan proces može se sažeti u zlatno pravilo koje bi svaki budući vlasnik nekretnine trebao ponijeti na prvi sastanak s arhitektom: „Funkcionalnost je iznad svega, super je što je nešto lijepo, ali na kraju dana moraš živjeti unutra i mora biti praktično; ujedno bude i lakše za izgraditi.“