Čović računa na Plenkovićevu pomoć: 'Hrvatska je ključna za europski put BiH'

Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je u utorak preuzeo dužnost rotirajućeg predsjedatelja Doma naroda parlamenta BiH, najavio je kako će učiniti sve ne bi li se rad tog tijela deblokirao, što uključuje i usvajanje zakona bitnih za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Novinarima u Sarajevu je kazao kako je tijekom dana obavio razgovore s predsjednicima klubova tri naroda i s njima načelno dogovorio da se izbjegavaju konfliktne situacije i pokuša usvojiti zakone i odluke koji su nesporni, a takvih je već više od 150.

Svi oni već mjesecima čekaju na potvrdu u Domu naroda zbog drugih spornih zakona i odluka neprihvatljivih nekima od stranaka odnosno nacionalnih klubova. Takvi su i zakoni o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) i o Sudu BiH, bez čijeg usvajanja BiH ne može otvoriti pregovarački proces s Europskom unijom. Prije nego što ta dva zakona ponovo dođu na dnevni red, kako je pojasnio Čović, pokušat će se "očistiti" ono što je nesporno i to na sjednici koja bi trebala biti održana 30. lipnja. Nakon toga će uslijediti pokušaj usuglašavanja ukupno 19 zakona koji su nekome sporni.

Dva europska zakona bitna za pregovore s EU tretirala bi se na poseban način i njima bi se posvetila posebna sjednica, a razmatrali bi se po skraćenom postupku s ciljem što bržeg usvajanja, na što uporno pozivaju i iz Europske komisije. Čović je istaknuo kako je njegova. ali i želja drugih zastupnika u Domu naroda da BiH prestane zaostajati u procesu europskih integracija u odnosu na druge države regije pa i Ukrajinu i pritom računa na pomoć "prijatelja iz Unije, a posebice one iz Hrvatske". Hrvatska a posebice premijer Andrej Plenković je, kako je istaknuo, i do sada imala ključnu ulogu u europskom putu BiH i vjeruje da će se to i nastaviti "koliko god je BiH nesposobna za unutarnji dogovor".

"Naravno da mi moramo napraviti prvi korak", kazao je dodajući kako vjeruje da će BiH ipak izboriti barem status nalik onome kojega ima Ukrajina.

Komentirajući prijepore oko imenovanja novog visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH Čović je kazao kako je ta pozicija, odnosno OHR izgubio smisao pa HDZ želi prilagodbu tog mehanizma europskom putu BiH uz ograničavanje izvršnih odnosno bonskih ovlasti ranije danih visokom predstavniku. "I dalje sam uvjeren da smo u tome u pravu", kazao je Čović. Odbio je komentirati do sada istaknute kandidate za visokog predstavnika istaknuvši kako je najvažnije da vlast koja će biti uspostavljena nakon listopadskih izbora preuzme punu odgovornost za stanje u zemlji.