Lukašenko: 'Ako sam uvrijedio Zelenskog, ispričavam se. Možda sam pretjerao'

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko poručio je kako uvlačenje Bjelorusije u rat između Rusije i Ukrajine ne dolazi u obzir te je pritom uputio i neuobičajenu ispriku ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom zbog svojih ranijih izjava. Njegove komentare prenio je portal Meduza, pozivajući se na intervju koji je Lukašenko dao televiziji Al Arabiya.

Govoreći o mogućnosti da Rusija izvede novu ofenzivu prema Ukrajini s bjeloruskog teritorija, Lukašenko je naglasio kako ni on ni ruski predsjednik Vladimir Putin ne smatraju prihvatljivim uključivanje Bjelorusije u aktualni sukob. Prema njegovim riječima, takav bi potez Bjelorusiji donio više štete nego koristi. "Bjelorusija je vojno vrlo ranjiva. Ukrajinska vojska ima pregled nad gotovo cijelim našim teritorijem. Svjesni smo da bi u slučaju ulaska u rat prvi na udaru bili naši ključni infrastrukturni, proizvodni i logistički objekti," rekao je Lukašenko.

Dodao je kako Ukrajina nema razloga strahovati od Bjelorusije te ustvrdio da njegova zemlja ne predstavlja prijetnju susjedu. U dijelu razgovora osvrnuo se i na svoj odnos sa Zelenskim. Kako navodi Meduza, bjeloruski predsjednik priznao je da je u prošlosti možda pretjerao u kritikama upućenima ukrajinskom čelniku. "Ako je Volodimir Zelenski bio uvrijeđen mojim riječima, ispričavam mu se. Možda nije bilo potrebno govoriti tako oštro, posebno s obzirom na okolnosti u kojima se nalazi i rat koji vodi," rekao je Lukašenko.

Ipak, istodobno je poručio kako bi Zelenski trebao biti oprezniji u svojim izjavama te prestati, kako je rekao, provocirati Bjeloruse. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik je još u travnju upozorio na pojačane vojne aktivnosti u Bjelorusiji te izrazio bojazan da bi Rusija mogla pokušati uvući Minsk u rat. S druge strane, Lukašenko je ranije više puta tvrdio da ne želi sukob, ali i da je spreman reagirati ukoliko bi Ukrajina napala Bjelorusiju.