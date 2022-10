Probna matura: Ispiti na webu 1. veljače, rezultati 1. ožujka

Iako do 31. svibnja 2023. godine, kada i službeno ovogodišnja generacija učenika završnih razreda srednjih škola pristupa ispitima državne mature koje će se pisati do 28. lipnja, ima još mnogo vremena za učenje i ponavljanje, ispiti kojima maturanti završavaju srednjoškolsko obrazovanje u završnoj su fazi pripreme i uskoro će u tisak.

Kako će se vrednovati esej?

Dotad, učenici su već sada upoznati sa svim pravilima, kao i svi propisanim i dozvoljenim priborom koji mogu koristiti na ispitima. U školama su upozoreni na jedno od najosnovnijih pravila državne mature – na bilo kojem ispitnom materijalu ne smiju otkriti svoj identitet, odnosno ne smiju se potpisati punim imenom i prezimenom.

To će upozorenje osim u školi, među ostalim, dobiti i prije svakog ispita kojemu pristupe, a to im piše i na prvim stranicama ispita. Da nepoštivanje toga pravila ima ozbiljnih posljedica, svjedoči i ovogodišnji slučaj maturantice kojoj je uz još 23 učenika koji su napravili istu pogrešku ispit u cijelosti poništen i morali su ponavljati državnu maturu u jesenskom roku.

I ove godine kao i prošle, maturantima će se osigurati probna državna matura, budući da je prošlogodišnja generacija maturanata izjavila da im je ranije upoznavanje s metodom rješavanja zadataka itekako bilo od koristi. Probna matura izvrsna je prilika da učenici provjere vlastito znanje i sami detektiraju u kojem su gradivu lošiji kako bi se bolje pripremili za rješavanje službene mature. Ipak, ove godine probna se državna matura neće provoditi u školi kao prošle, već će 1. veljače na internetskim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja biti objavljeni ispiti probne državne mature uključujući sve predmete. Mjesec dana potom, 1. ožujka učenicima će na istim mrežnim stranicama biti objavljeni odgovori pa će sami moći provjeriti koliko su spremni za pravi ispit državne mature. Još uvijek nije poznato kako će se na probnoj državnoj maturi, potvrđuju to i u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, učenicima vrednovati esej koji ove godine na pravoj državnoj maturi itekako, za razliku od nekoliko prošlih godina, utječe na ocjenu iz hrvatskog jezika i koji ove godine nema ni ispitnih razina jer svi maturanti pišu isti ispit. Podsjetimo, do sada su maturanti mogli predati prazan esejski dio ili na esejskom dijelu ispita dobiti jedinicu, no ako su ispit iz hrvatskog riješili dobro, osigurali su si prolaz na državnoj maturi iz materinskog jezika. Takva praksa sada odlazi u povijest i ove godine učenici, planiraju li položiti obvezni predmet mature, moraju zadovoljiti prag na esejskom dijelu ispita.

– Esejski dio ispita najkompleksniji je dio ocjenjivanja kako na pravoj tako i na probnoj državnoj maturi. Stručna radna skupina za hrvatski jezik odlučit će vrlo skoro kako će učenici na probnoj maturi iz esejskog dijela dobiti povratnu informaciju i kako će se svima koji pristupe eseju na probnoj maturi isti ispit vrednovati da bi znali trebaju li i što točno vježbati prije negoli pristupe pravom ispitu. Na probnoj državnoj maturi učenici će moći rješavati ispite i dobiti uvid u sadržaj i strukturu ispita četiri mjeseca prije početka državne mature – poručio je Vinko Filipović, šef Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Za sam esejski dio ispita maturantima je već objavljena lista književnih djela koje ih mogu dočekati na ovogodišnjoj maturi i za koje već znaju što trebaju ponavljati, a među njima su tek četiri naslova.

Ponovite četiri književna djela

To je izbor iz poezije Tina Ujevića, "Gospoda Glembajevi", "Posljednji Stipančići" te "Patnje mladog Werthera". I ispit iz jezika i esej na službenoj državnoj maturi pisat će se u zadnjem, petom tjednu provedbe ispita. Tako 26. lipnja svi učenici pišu ispit koji im počinje u 9 sati i za koji na raspolaganju imaju 180 minuta, a dan poslije, 27. lipnja, pristupaju esejskom dijelu ispita za čije rješavanje na raspolaganju imaju 160 minuta. U tom posljednjem tjednu održavanja državne mature maturante očekuje i ispit iz matematike i to 28. lipnja. One koji će birati višu razinu toga ispita očekuje 40 zadataka i 180 minuta za njihovo rješavanje, dok će maturanti koji će prijaviti osnovnu razinu ispita iz matematike u 150 minuta morati riješiti 30 zadataka. Sve ispite kojima žele pristupiti maturanti će u sustavu moći početi prijavljivati od 1. prosinca pa sve do 15. veljače.