Počinje nova faza obnove Ukrajine. Američki kapital stiže u ukrajinske rudnike i energetiku

Zajednički američko-ukrajinski investicijski fond, poznat kao mineralni sporazum, započet će s radom početkom sljedeće godine, objavilo je ukrajinsko Ministarstvo gospodarstva u priopćenju za javnost. Upravni odbor fonda postigao je konačni konsenzus o nekoliko administrativnih koraka 18. prosinca, otvarajući put fondu da prihvaća ulaganja početkom 2026., navodi se u priopćenju.



Ukrajina je u travnju 2025. potpisala takozvani " sporazum o mineralima " sa SAD-om, kojim je osnovan zajednički investicijski fond u Ukrajini i koji SAD-u daje povoljan pristup investicijskim projektima u Ukrajini. „Sada prelazimo s papirologije na obnovu, razvijajući visokokvalitetni cjevovod za ulaganje kapitala u projekte koji podržavaju dugoročni rast Ukrajine i otpornost lanca opskrbe“, rekao je Oleksii Sobolev, ukrajinski ministar gospodarstva.