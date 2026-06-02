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VREMENSKA PROGNOZA

Pripremite se za naglu promjenu: Čeka nas pad temperature do 10 stupnjeva, izdano i upozorenje

DHMZ/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.06.2026.
u 19:56

Promjena vremena bit će praćena i pojačanim vjetrom. U unutrašnjosti će prije fronte puhati sjeverozapadnjak, a nakon nje sjeverac, dok se na Jadranu očekuje jačanje bure koja će se tijekom srijede širiti od sjevernog prema južnom dijelu obale

Pred Hrvatskom je nova promjena vremenskih prilika. Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je izdao upozorenja za cijelu zemlju, a meteorolozi najavljuju prolazak hladne fronte koja će donijeti osjetno osvježenje, kišu, pljuskove i jak vjetar.

Tijekom utorka navečer i srijede preko naših krajeva premjestit će se nestabilan zračni sustav sa sjevera Europe. Uz prolazak fronte očekuju se obilnije oborine, lokalno izraženi pljuskovi te pad temperature zraka. U kontinentalnim krajevima dnevne vrijednosti mogle bi se sniziti i za desetak stupnjeva, pa će se temperature spustiti na oko 15 °C.

Promjena vremena bit će praćena i pojačanim vjetrom. U unutrašnjosti će prije fronte puhati sjeverozapadnjak, a nakon nje sjeverac, dok se na Jadranu očekuje jačanje bure koja će se tijekom srijede širiti od sjevernog prema južnom dijelu obale. Meteorolog Bojan Lipovšćak za Telegram je upozorio kako su posebno na području Istre, Kvarnera i Gorskog kotara mogući intenzivni pljuskovi s velikim količinama kiše u kratkom vremenu. Riječ je o oborinama tropskog karaktera, pri kojima u manje od jednog sata može pasti nekoliko desetaka litara kiše po četvornom metru.

No promjena vremena neće dugo potrajati. Već od četvrtka očekuje se postupna stabilizacija atmosfere, više sunčanih razdoblja i ponovni porast temperatura. Mogućnost kraćih nestabilnosti ostat će uglavnom ograničena na gorske krajeve, dok će u većem dijelu zemlje prevladavati ugodno i pretežno sunčano vrijeme.

Pred nama je tako topao i uglavnom stabilan produženi vikend. Temperature će iz dana u dan rasti, pa bi se u nedjelju u unutrašnjosti ponovno mogle približiti vrijednostima od 30 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu će vrijeme također biti većinom sunčano i pogodno za boravak na otvorenom. Vozačima se ipak savjetuje dodatni oprez tijekom noći s petka na subotu jer bi u Lici i Gorskom kotaru mjestimice moglo biti magle. Meteorolozi ističu i da će UV indeks ostati visok, osobito nakon prolaska fronte koja će pročistiti atmosferu i omogućiti više sunčanih sati. Sve u svemu, nakon kratkotrajnog zahlađenja i prolaska fronte, Hrvatsku očekuje povratak pravih ljetnih uvjeta, javlja Telegram.
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Ključne riječi
vremenska prognoza kiša pljuskovi

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