POSLJEDICE KLIMATSKOG FENOMENA

Upozorenje podignuto na višu razinu, sve kreće od lipnja: Cijene ovih proizvoda mogle bi eksplodirati

Maša Ilotić Šuvalić
02.06.2026.
u 11:39

Za Europu će utjecaj ovogodišnjeg El Nina biti relativno ograničen, smatraju stručnjaci

Temperature površine Pacifika trenutno su znatno više od prosjeka, što jasno najavljuje povratak klimatskog fenomena El Nina. Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), vjerojatnost da će se El Nino razviti između lipnja i kolovoza dosegla je 80 posto, a postoji čak 90-postotna vjerojatnost da će potrajati barem do studenog. "Uvjeti El Nina dolijevaju ulje na vatru globalnog zagrijavanja", upozorio je glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres. Glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo pozvala je na hitnu pripremu. "Moramo se pripremiti za potencijalno snažan El Nino koji će pogoršati suše i obilne kiše te povećati rizik od toplinskih valova i na kopnu i u oceanu", poručila je. 

El Nino je prirodni klimatski fenomen koji se javlja u prosjeku svake dvije do sedam godina. Karakterizira ga zagrijavanje površinskih voda središnjeg i istočnog Pacifika, što dovodi do značajnih promjena u globalnim vremenskim obrascima. Tijekom El Niña topla voda i oblaci pomiču se prema obalama Južne Amerike, što često rezultira jakim poplavama u Južnoj Americi i dijelovima istočne Afrike, velikim sušama i povećanim rizikom od šumskih požara u jugoistočnoj Aziji, Australiji i jugoistočnoj Africi, piše Kronen Zeitung.

Za Europu će utjecaj ovogodišnjeg El Nina biti relativno ograničen, smatraju stručnjaci. "To je uglavnom zato što je Europa vrlo udaljena od tropskog Pacifika, a do trenutka kada signal stigne do nas, poremete ga mnogi drugi atmosferski i oceanski utjecaji", objasnila je Daniela Domeisen s ETH Zurich. Ipak, u Europi se očekuje hladnije i vlažnije vrijeme nego što je uobičajeno. Mnogo veći problem mogu biti indirektni efekti, slabe žetve u pacifičkoj regiji mogle bi dovesti do rasta cijena šećera, kave i kakaa na svjetskom tržištu. "To će imati neizravne učinke i na Europu", upozorio je klimatolog Armin Bunde sa Sveučilišta u Giessenu.

Neki istraživači upozoravaju da bi ovogodišnji El Nino mogao biti iznimno snažan – tzv. Super El Nino. Jačina fenomena ovisi o fluktuacijama vjetra u tropskom Pacifiku. WMO poziva vlade i humanitarne organizacije da se pravovremeno pripreme, posebno u sektorima poljoprivrede, zdravstva, energetike i opskrbe vodom. Celeste Saulo naglasila je važnost planova za sigurnost hrane i jačanje otpornosti zdravstvenih sustava.

Komentara 4

OS
Ostrež
11:48 02.06.2026.

A di se dižu ti stupnjevi upozorenja? To ima neka lampica koja onda žmiga ili kak to izgleda?

FI
Findus
12:01 02.06.2026.

Kak sad "ograničen"? Pa do prije par dana smo čItali da bumo svi najkasnije u kolovozu skuhani...

PR
Prki
12:09 02.06.2026.

Sunce nema nikakav utjecaj na zemlju to je samo neka kugla na nebu koja svijetli

