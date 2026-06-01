VREMENSKA PROGNOZA

Vrijeme će se u utorak smiriti, a onda nas ponovno čeka promjena. Meteorolozi posebno upozoravaju na jednu stvar

VL
Večernji.hr
01.06.2026.
u 21:50

Tjedan nastavlja biti promjenjiv, od sunca do vjetra, kiše i magle... Evo što možemo očekivati

Prema prognozi DHMZ-a, utorak će u većem dijelu Hrvatske proteći uz pretežno sunčano i toplije vrijeme tijekom dana uz jutro koje će će na kopnu mjestimice biti svježije, te ponegdje i maglovito. Tijekom dana očekuje se slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža temperatura bit će od 10 do 15 °C, na obali i otocima od 15 do 20 °C, dok će najviša dnevna većinom biti između 24 i 29 °C. Navečer sa zapada stiže porast naoblake, uz kišu i pljuskove s grmljavinom.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano vrijeme, sredinom dana uz prolazno više oblaka. Jutarnja temperatura kretat  će se od 12 do 14 °C, a najviša dnevna bit će oko 25 °C. Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će dan biti uglavnom suh i sunčan. Ujutro je moguća mjestimična magla, a vjetar će biti većinom slab, tek ponegdje umjeren južni ili jugozapadni.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će većinom sunčano, no poslijepodne se može razviti nešto oblaka. Navečer sa zapada ponovno raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Pod Velebitom će ujutro puhati umjerena bura, a na moru uglavnom jugozapadnjak i jugo. Dalmaciju očekuje sunčan i vrlo topao dan. U unutrašnjosti je moguć poneki pljusak, dok će na obali puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na otocima i jugo. Najniža temperatura bit će od 16 do 19 °C, u unutrašnjosti oko 13 °C, a najviša između 26 i 29 °C. More će biti mirno ili malo valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske danju će također prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. U noći na utorak još može biti više oblaka i malo kiše, a poslijepodne postoji tek mala mogućnost za pljusak prema unutrašnjosti. Jutarnja temperatura uz obalu bit će oko 20 °C.

S obzirom na dosta sunca, UV indeks će oko podneva i u rano poslijepodne biti povišen, pa se savjetuje oprez pri duljem boravku na otvorenom, osobito osobama osjetljivije kože.  Promjena vremena stiže već u srijedu. Bit će promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno i izraženije. Ponegdje su moguće i obilnije oborine, osobito u krajevima bliže moru. Uz okretanje vjetra na sjeverni i sjeverozapadni dodatno će osvježiti.

Četvrtak donosi stabilnije, sunčanije i ponovno toplije vrijeme, iako je uz prolazno više oblaka poneki pljusak moguć uglavnom na jugu. Od petka ponovno nestabilnije, uz kišu i pljuskove, osobito na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti. Na Jadranu će u srijedu puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, potom će vjetar okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni, na sjeveru prolazno i buru, dok će u petak ponovno zapuhati jugo, javlja DHMZ.
