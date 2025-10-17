Princ Andrew: Odričem se svih svojih titula

Princ Andrew dogovorio se s kraljem da prestane koristiti svoje titule, uključujući titulu vojvode od Yorka, istaknuvši da je "uvijek stavljao svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto". Ovaj razvoj događaja, koji je objavio The Telegraph, uslijedio je nakon niza novih skandala vezanih uz njegov odnos s Jeffreyjem Epsteinom i njegov odnos s navodnim kineskim špijunom. U priopćenju objavljenom iz Buckinghamske palače, princ Andrew izjavio je: "U razgovoru s kraljem i mojom neposrednom i širom obitelji zaključili smo da me kontinuirane optužbe odvlače od rada njegova Veličanstva i Kraljevske obitelji. Odlučio sam, kao i uvijek, staviti svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto. Stojim pri svojoj odluci od prije pet godina da se povučem iz javnog života. Uz suglasnost njegova Veličanstva, osjećamo da sada moram napraviti korak dalje. Stoga više neću koristiti svoju titulu niti odlikovanja koja su mi dodijeljena. Kao što sam već rekao, snažno demantiram optužbe protiv mene".

Njegova odluka da sve svoje titule stave "u mirovanje" potaknuta je ogromnim pritiskom kralja. Princ će također odustati od članstva u Redu Gartera. Već je bio pristao staviti u mirovanje svoj naslov HRH, a njegova uloga savjetnika države (Counsellor of State) neaktivna je jer nije aktivni član kraljevske obitelji. Njegova bivša supruga, Sarah, vojvotkinja od Yorka, također će odustati od svoje titule i ubuduće će se zvati samo Sarah Ferguson. Dogovor je postignut nakon sastanaka na visokoj razini u Buckinghamskoj palači, jer su pomoćnici napokon dosegli "kritičnu točku". Nakon dana novih otkrića koja su prijetila ugledu monarhije, kralj je napokon bio spreman povući odlučujući korak.

Palača se do sada protivila kažnjavanju princa Andrewa, no niz novih otkrića prisilio je kraljevsku obitelj na postupanje. Otkriveno je da je vojvoda održavao kontakt s Jeffreyjem Epsteinom dulje nego što je tvrdio, uključujući i kontakt nakon objave fotografije s pokojnom žrtvom trgovine ljudima, Virginiom Giuffre. Uz to, sastajao se s Cai Qijem, visokim kineskim dužnosnikom uključenim u slučaj špijunaže, te je uspostavio blizak odnos s Yang Tengbom, sumnjivim kineskim špijunom. Za uklanjanje njegove posljednje titule, vojvodstva, potrebna je intervencija parlamenta, no YouGovova anketa pokazuje da 67% građana podržava taj potez.