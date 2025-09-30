Kralj Charles donio jednu od najtežih odluka, ovo bi moglo ostaviti trajne posljedice na kraljevsku obitelj

Kako bi očuvao ugled i stabilnost monarhije, kralj Charles III. donio je tešku, ali za mnoge i nužnu odluku. Naime, prema posljednjim izvješćima s dvora, njegov mlađi brat, princ Andrew, zajedno sa svojom bivšom suprugom Sarah Ferguson, vojvotkinjom od Yorka, bit će sustavno isključen iz svih budućih kraljevskih okupljanja, prenosi The Telegraph. Ova drastična mjera, koja uključuje i tradicionalne božićne proslave, izravna je posljedica dugogodišnjih skandala koji se vežu uz vojvodu, prvenstveno zbog njegove povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Izvori bliski kralju navode kako je njegova želja da se vojvoda i vojvotkinja od Yorka "učine nevidljivima", čime bi se spriječila daljnja medijska i javna šteta za kraljevsku obitelj. Ovu odluku, kako se navodi, svesrdno podržava i prijestolonasljednik, princ William. Stariji sin kralja Charlesa navodno već dugo smatra svog strica, princa Andrewa, "rizikom" i izravnom "prijetnjom" za opstanak i relevantnost monarhije u 21. stoljeću.

Dodatnu težinu situaciji daje i rasprava o mogućem oduzimanju titule Reda podvezice princu Andrewu, što bi predstavljalo presedan s dalekosežnim posljedicama. Komentatori prilika na dvoru sugeriraju da se Charles nalazi u gotovo nerješivoj, "lose-lose" situaciji. Ako zadrži Andrewa unutar simboličkog kruga časti, potkopava vlastite napore da monarhiju prikaže kao modernu i moralno odgovornu instituciju. S druge strane, dramatično i javno izbacivanje vlastitog brata ponovno bi otvorilo stare rane i izazvalo novi val medijske pozornosti na skandale koje dvor očajnički želi ostaviti iza sebe.

Situaciju dodatno kompliciraju nedavno otkriveni detalji iz Fergusonine prošlosti. Naime, iako je vojvotkinja od Yorka javno tvrdila da nema kontakt sa zloglasnim Epsteinom, nedugo nakon toga na vidjelo su isplivali njezini mailovi upućeni osuđenom pedofilu u kojima ga naziva lojalnim i velikodušnim prijateljem. Ona je taj potez pokušala opravdati navodnim pritiscima od strane Epsteina, no posljedice na ugled obitelji bile su odmah vidljive - čak sedam humanitarnih organizacija distanciralo se od vojvotkinje i maknulo ju s mjesta pokroviteljice. Potez Sarah Ferguson oštro je kritizirao i biograf Andrew Lownie, optuživši je da igra ulogu žrtve: - Ona nema samopouzdanja. Ne prihvaća ono što je učinila, isti problem kao i Andrew - kazao je.

Ironično, sam kralj Charles III. itekako je svjestan razorne moći skandala. Njegov vlastiti imidž desetljećima je bio narušen zbog izvanbračne afere s Camillom Parker Bowles, danas prve dame Velike Britanije, tijekom braka s voljenom princezom Dianom, što ga je u očima javnosti učinilo izrazito nepopularnim. Ta su ga iskustva vjerojatno naučila da je ugled monarhije krhak i da se mora štititi odlučnim, pa i nemilosrdnim potezima.