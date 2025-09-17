Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
NEOČEKIVAN POTEZ

Kralj Charles III. prekinuo tradiciju dugu čak 400 godina! Evo što je napravio

Foto: Profimedia
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
17.09.2025.
u 22:00

U nastavku doznajte koju stoljetnu tradiciju je prekinuo britanski kralj Charles III.

Kralj Charles III. postao je prvi britanski monarh u posljednjih gotovo 400 godina koji je prisustvovao rimokatoličkoj misi, pridruživši se u utorak članovima svoje obitelji na pogrebu vojvotkinje od Kenta, supruge rođaka pokojne kraljice Elizabete II.

Vojvotkinja Katharine Worsley, koja se 1961. godine udala za princa Edwarda, vojvodu od Kenta, i time ušla u kraljevsku obitelj, preminula je 4. rujna u 92. godini života. U sklopu privatnog bdjenja njezin je lijes noć prije sprovoda bio položen u kapeli Blažene Djevice Marije. Javnost će je ponajviše pamtiti po dugogodišnjoj prisutnosti na teniskom turniru u Wimbledonu, gdje je od 1969. sudjelovala u dodjeli trofeja. Ostala je zapažena i po prelasku na rimokatoličku vjeru 1994. godine, čime je postala prvi član britanske kraljevske obitelji koji je to učinio nakon kralja Charlesa II., koji je katolicizam prihvatio na samrti 1685. godine.

Prisustvovanjem vojvotkinjinu sprovodu, Charles III., ujedno i vrhovni poglavar Protestantske crkve Engleske, prekinuo je višestoljetnu tradiciju. Sprovodnu misu u londonskoj Westminsterskoj katedrali predvodio je kardinal Vincent Nichols, duhovni vođa katolika u Engleskoj i Walesu. Uz kralja su bili njegov sin i prijestolonasljednik princ William te njegova supruga Kate, dok kraljica Camilla nije nazočila zbog blaže prehlade.

FOTO Vlasnik Sokol Marića oženio se 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji
1/17

"Ovaj će sprovod imati veliko povijesno značenje", izjavila je za Sunday Times Catherine Pepinster, bivša urednica katoličkog tjednika The Tablet. "Riječ je o golemom iskoraku u ekumenskim odnosima." Kralj Charles već godinama ističe kako mu je želja štititi sve vjere. On i kraljica Camilla bili su među posljednjim službenim posjetiteljima koji su se susreli s papom Franjom prije njegove smrti u travnju.

Ključne riječi
tradicija sprovod kraljevska obitelj kralj Kralj Charles III showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Varaždin: Pomirili se Mladen Grdovi? i Duško Lokin
VELIKI PRIJATELJI

VIDEO Grdović pokazao što Duško Lokin radi u slobodno vrijeme: 'Čudo od čovika, a ja ne znam ni žarulju promijeniti'

Moj dragi Duško, 82 godine. Još uvik kosi travu, a ja ne znam lampadinu (žarulju) zavidati u kući. Prošli cili svit, Australije, Amerike... Čudo od čovika, ali sad mogu priznati - ima bolji Ferrari nego što sam ja ima, napisao je Grdović uz video. Objava je oduševila njegove pratitelje, koji su pohvalili Duškovu formu, i pisali da izgleda kao mladić

Zagreb: Enis Bešlagić najavio nastup u Lisinskom i Sydney Opera House
Premium sadržaj
ENIS BEŠLAGIĆ

'Shvatio sam da ljudi više ne žele gledati kako glumiš, nego ono što jesi i da je vrijeme da se napokon upoznamo'

Najpoznatiji simbol Australije i arhitektonsko čudo koje krasi brojne razglednice, a svatko ga je barem jedno u životu vidio, bit će na jednu večer dom smijeha, suza i priča iz života poznatog glumca. Veliku pozornicu na svojoj turneji, Enis je sa suradnicima najavio u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gdje će 9. prosinca odigrati čak jubilarnu 10. izvedbu predstave, što nikome do sada nije pošlo za rukom.

Zagreb: RTL-ova voditeljica Antonija Stupar udala se za Ivana Jurkina
Arhitekti i projekti

Sjećate li se nje? Na Novoj TV ćemo uskoro gledati mnogima najzgodniju voditeljicu koju dugo nismo vidjeli na televiziji

U svemu što radi, Antonija njeguje iskrenost, otvorenost i pozitivan duh, vjerujući da upravo te vrijednosti čine temelj dobre komunikacije, kako pred kamerom tako i u svakodnevnom životu. Snimanja je, priznaje, posebno vesele. „Projekt je poseban i drukčiji. Snimanja teku odlično, atmosfera je vrlo prijateljska i opuštena, a suradnja s profesionalnim timom i gostima izuzetno je pozitivna. Posvećeni smo stvaranju vrhunskog sadržaja i sve ide glatko prema planu“, rekla je nova voditeljica Stupar Jurkin.

Adna Rovčanin
VELIKA TUGA

Tragedija u Sarajevu: Influencerica (26) preminula dva dana nakon svog vjenčanja, pozlilo joj na svadbi

Sudbonosno "da" Adna i njezin suprug Faris izgovorili su u subotu, 13. rujna, na raskošnoj svadbenoj svečanosti u poznatom sarajevskom hotelu Hollywood na Ilidži. Prema svjedočanstvima obitelji i prijatelja, nakon završetka veselja dogodio se tragičan preokret. Adni je iznenada pozlilo, nakon čega se onesvijestila, a ono što je trebalo biti jutro medenog mjeseca pretvorilo se u očajničku borbu za njezin život

Učitaj još