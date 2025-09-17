Kralj Charles III. prekinuo tradiciju dugu čak 400 godina! Evo što je napravio

Kralj Charles III. postao je prvi britanski monarh u posljednjih gotovo 400 godina koji je prisustvovao rimokatoličkoj misi, pridruživši se u utorak članovima svoje obitelji na pogrebu vojvotkinje od Kenta, supruge rođaka pokojne kraljice Elizabete II.

Vojvotkinja Katharine Worsley, koja se 1961. godine udala za princa Edwarda, vojvodu od Kenta, i time ušla u kraljevsku obitelj, preminula je 4. rujna u 92. godini života. U sklopu privatnog bdjenja njezin je lijes noć prije sprovoda bio položen u kapeli Blažene Djevice Marije. Javnost će je ponajviše pamtiti po dugogodišnjoj prisutnosti na teniskom turniru u Wimbledonu, gdje je od 1969. sudjelovala u dodjeli trofeja. Ostala je zapažena i po prelasku na rimokatoličku vjeru 1994. godine, čime je postala prvi član britanske kraljevske obitelji koji je to učinio nakon kralja Charlesa II., koji je katolicizam prihvatio na samrti 1685. godine.

Prisustvovanjem vojvotkinjinu sprovodu, Charles III., ujedno i vrhovni poglavar Protestantske crkve Engleske, prekinuo je višestoljetnu tradiciju. Sprovodnu misu u londonskoj Westminsterskoj katedrali predvodio je kardinal Vincent Nichols, duhovni vođa katolika u Engleskoj i Walesu. Uz kralja su bili njegov sin i prijestolonasljednik princ William te njegova supruga Kate, dok kraljica Camilla nije nazočila zbog blaže prehlade.

FOTO Vlasnik Sokol Marića oženio se 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji

"Ovaj će sprovod imati veliko povijesno značenje", izjavila je za Sunday Times Catherine Pepinster, bivša urednica katoličkog tjednika The Tablet. "Riječ je o golemom iskoraku u ekumenskim odnosima." Kralj Charles već godinama ističe kako mu je želja štititi sve vjere. On i kraljica Camilla bili su među posljednjim službenim posjetiteljima koji su se susreli s papom Franjom prije njegove smrti u travnju.