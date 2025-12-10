Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ORGANIZIRALE GA BRANITELJSKE UDRUGE

U Vinkovcima održan prosvjed protiv nedavno održanih antifašističkih prosvjeda

Foto: Branimir Bradarić
1/2
Autor
Branimir Bradarić
10.12.2025.
u 13:43

Predsjednik Koordinacije Damir Dujić kazao je kako u Hrvatskoj raste lijevi nacionalizam koji je predvođen strankama poput SDP-a, Možemo i ostalih lijevo orijentiranih političkih stranaka

Poslije nedavno održanih antifašističkih marševa u nekoliko hrvatskih gradova danas je u Vinkovcima održan prosvjed kojeg su organizirale braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata. Rečeno je kako je prosvjed, koji je održan pod geslom "Pet do 12 za Domovinu" i na kojem se okupilo stotinjak prosvjednika, rezultat pokušaja javnog sramoćenja Republike Hrvatske na marševima, veličanja petokrake kao simbola smrti u Vukovaru kao i omalovažavanja vrednota Domovinskog rata. Tajnik Koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga Vukovarsko – srijemske županije Danijel Šota poručio je kako na vrijeme treba zaustaviti ovu pošast koja se širi Hrvatskom. – Recimo glasno "ne" petokrakama kao i nekoj novoj balkanskoj zajednici i ćirilici – poručio je tajnik Koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga Vukovarsko-srijemske županije. Antifašističkim prosvjedima, koji su održani u Zagrebu, Rijeci i Zadru, pozivalo se na rušenje ustavnog poretka Republike Hrvatske. To nisu prosvjedne poruke nego su to kaznena djela i otvoreni pozivi na rušenje ustavnog poretka Republike Hrvatske – rekao je Šota dodajući kako pri tome državne institucije nisu reagirale.

Predsjednik Koordinacije Damir Dujić kazao je kako u Hrvatskoj raste lijevi nacionalizam koji je predvođen strankama poput SDP-a, Možemo i ostalih lijevo orijentiranih političkih stranaka. – Svi građani su mogli vidjeti kako su na nedavno održanim prosvjedima nošene zastave iz nekih prošlih vremena s petokrakom. Isto tako mogle su se vidjeti i parole ispisane na ćirilici protiv Republike Hrvatske, na engleskom jeziku protiv našeg turizma i gospodarstva. Gaze i Domovinski rat. Poslije svega ćemo mjerodavnim institucijama poslati dopis o potrebi zaštite Ustava Republike Hrvatske i vrijednosti koje on promiče – poručio je Dujić.

FOTO Koji ga najbolje predstavlja? Ovo su spomenici Franji Tuđmanu
1/19
Ključne riječi
antifašizam braniteljske udruge prosvjed Vinkovci Danijel Šota

Komentara 2

Pogledaj Sve
KA
Kapitol
13:58 10.12.2025.

Lazni veterani morali su se skupiti po nalogu velikog vode.Uzalud vam trud laznjaci. Hrvati u Hrvatskoj nisu nikada i nebudu nikada podrzavali ustastvo.

TA
Tarantula
13:48 10.12.2025.

Naime tko pored samostalne priznate i slobodne RH zaziva NDH? Tko širi mržnju protiv nacionalnih manjina i stranih radnika? Tko nas uvjerava da je Zagreb 1945 pao a ne oslobođen? Tako podržava maskirane mladiće koji uzvikuju ZDS , podižu desnu ruku u zrak te su bakljom ozlijedili dijete, napali ženu i pretukli muškarca, dijete, žena i muškarac su Hrvati u Hrvatskoj, napali su ih oni kojima smeta RH! Smeta li i vama Hrvatska branitelji? Koje granice ste obranili, možda one iz Rapalskih i Rimskih ugovora?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!