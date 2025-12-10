U Vinkovcima održan prosvjed protiv nedavno održanih antifašističkih prosvjeda

Poslije nedavno održanih antifašističkih marševa u nekoliko hrvatskih gradova danas je u Vinkovcima održan prosvjed kojeg su organizirale braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata. Rečeno je kako je prosvjed, koji je održan pod geslom "Pet do 12 za Domovinu" i na kojem se okupilo stotinjak prosvjednika, rezultat pokušaja javnog sramoćenja Republike Hrvatske na marševima, veličanja petokrake kao simbola smrti u Vukovaru kao i omalovažavanja vrednota Domovinskog rata. Tajnik Koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga Vukovarsko – srijemske županije Danijel Šota poručio je kako na vrijeme treba zaustaviti ovu pošast koja se širi Hrvatskom. – Recimo glasno "ne" petokrakama kao i nekoj novoj balkanskoj zajednici i ćirilici – poručio je tajnik Koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga Vukovarsko-srijemske županije. Antifašističkim prosvjedima, koji su održani u Zagrebu, Rijeci i Zadru, pozivalo se na rušenje ustavnog poretka Republike Hrvatske. To nisu prosvjedne poruke nego su to kaznena djela i otvoreni pozivi na rušenje ustavnog poretka Republike Hrvatske – rekao je Šota dodajući kako pri tome državne institucije nisu reagirale.

Predsjednik Koordinacije Damir Dujić kazao je kako u Hrvatskoj raste lijevi nacionalizam koji je predvođen strankama poput SDP-a, Možemo i ostalih lijevo orijentiranih političkih stranaka. – Svi građani su mogli vidjeti kako su na nedavno održanim prosvjedima nošene zastave iz nekih prošlih vremena s petokrakom. Isto tako mogle su se vidjeti i parole ispisane na ćirilici protiv Republike Hrvatske, na engleskom jeziku protiv našeg turizma i gospodarstva. Gaze i Domovinski rat. Poslije svega ćemo mjerodavnim institucijama poslati dopis o potrebi zaštite Ustava Republike Hrvatske i vrijednosti koje on promiče – poručio je Dujić.