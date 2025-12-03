Prije svoje 22. iz čista mira je ubio troje ljudi. Psihijatrima je kazao: 'Nije za mene psihoterapija. Za mene je metak u čelo...'

Svoj sam život podredio kriminalu. Do te sam spoznaje došao s otprilike trinaest godina... Ne smatram se psihički bolesnim. Nije za mene psihoterapija. Za mene je metak u čelo... Ne da mi se pričati o sebi, ništa ne koristi, sve je već zapisano u papirima. Čekam robiju i gotovo... Ljutit sam na sebe jer su me uhvatili... Nisam tako planirao...

Zborio je tako Srđan Mlađan (44), čovjek koji se prije svoje 22. godine mogao “pohvaliti” s tri ubojstva, te koji je zbog toga u medijima prozvan sisačkim monstrumom. Gore navedeno su zabilješke iz njegovih razgovora sa psihijatrima koji su ga vještačili nakon ubojstava koje je počinio, te tijekom suđenja na kojima je osuđen na višegodišnji zatvor.

Presuda za posljednji zločin koji je počinio – kada je u veljači 2002. na izlasku za vikend iz zatvora opljačkao banku, oteo troje ljudi koje je pet sati držao taocima te ubio policajca Miljenka V. - postala mu je pravomoćna u studenome iste godine. Bio je osuđen na 15 godina zatvora, što je bila maksimalna kazna koju je mogao dobiti kao mlađi punoljetnik, s obzirom na to da u vrijeme počinjena tih zlodjela nije imao punu 21. godinu.

Nakon tih zločina Mlađan je godinama bio smješten na Odjelu posebnog nadzora Kaznionice u Lepoglavi, a sve to vrijeme primao je pisma svojih obožavatelja. Među tim obožavateljima bila je i Elia M. (26), s kojom se u zatvoru 2019. vjenčao. Da je imao “obožavatelje”, nažalost, nikoga ne bi trebala čuditi, jer živimo u kulturi nasilja, a nasiljem je bio opčinjen i sam Mlađan prije no što je postao jedan od najzloglasnijih hrvatskih ubojica.

Kada je prvi put uhićen, policija je pronašla bilježnicu u koju je lijepio novinske članke o ubojstvima i zločinima koje je sam počinio. Kada mu je bilo nepunih 16 godina, 19. siječnja 1997. iz automatske puške pucao je u portirnicu sisačke tržnice u kojoj je sjedio Josip M. On je tada imao sreće te je preživio, no takve sreće nije bila Elizabeta Š., sisačka gimnazijalka koju je Mlađan ubio 3. siječnja 1998. Ispalio joj je hitac u potiljak dok je na stubištu škole čekala dečka.

Samo 46 dana kasnije, Mlađan je pucao u glavu Petra J., čovjeka kojeg nije poznavao. Baš kao što nije poznavao ni Elizabetu Š. prije no što ju je ubio. Uhićen je svibnju 1998., a policija je do njega došla slučajno. Istraživali su tko je orobio poslovnicu Sisačke banke i trag ih je odveo do Mlađana. Ispostavilo se da je iz banke odnio oko 134.000 kuna. Kada se otkrilo i da on stoji iza ubojstva, policija je doznala da je obožavao gledati film “Rođeni ubojice” te da je u njemu našao “inspiraciju” za zločine koje je počinio. Zbog tih zločina kao maloljetnik osuđen je na maksimalnih 10 godina zatvora, a sucu koji mu je izrekao presudu, poručio je:

– Vidimo se u paklu.

Dosuđenu kaznu izdržavao je u maloljetničkom zatvoru u Požegi, gdje je bio jedan od uzornijih zatvorenika. Zatvorsko vrijeme kratio je vježbanjem u teretani te čitanjem knjiga o psihologiji i forenzici. Zbog uzornog ponašanja dobio je pravo na korištenje slobodnih vikenda. Pogodnost je koristio 20-ak puta prije no što je odlučio pobjeći, odnosno ne vratiti se s jednog takvog vikenda u zatvor. Bijeg je iskoristio za pljačku banke i ubojstvo policajca te otmicu tročlane obitelji. Držao ih je kao taoce pet sati prije no što se, gol do pasa s rukama dignutima u zrak, predao specijalcima. Zbog novih zločina osuđen je na 15 godina zatvora, a toj kazni pripojen je i dio one ranije koju nije izdržao. Tijekom suđenja napao je svoju sestričnu koju je doslovno nokautirao u sudnici, a prije napada joj je povikao:

- Kujo, platit ćeš mi za ovo!

Ona je, naime, svjedočila kako je bio kod nje tijekom izlaska iz zatvora te joj se “pohvalio” da je opljačkao banku i ubio policajca. Dosuđenu kaznu dugo vremena izdržavao je na posebnom sigurnosnom odjelu. Na slobodu je mogao izaći najranije 2027. no to se sada vjerojatno neće dogoditi jer mu je potvrđena optužnica kojom ga se tereti da je od bivšeg zatvorskog cimera naručio likvidacije više osoba koje su mu se zamjerile jer su svjedočile protiv njega. No umjesto slobode sada ga čeka novo suđenje, te ako mu se dokaže krivnja vjerojatno i nova višegodišnja zatvorska kazna.