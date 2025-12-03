Jezivi detalji ubojstva mladog Ukrajinca: Živ je spaljen dok je sjedio na stražnjem sjedalu Mercedesa

Jedan od najstrašnijih slučajeva ubojstva u novijoj povijesti šokirao je Austriju i Ukrajinu. Kad su se u noći 26. studenog u stambenom kompleksu na Marlen-Haushofer-Wegu u bečkoj četvrti Donaustadt oglasili protupožarni alarmi, nitko nije posumnjao da je riječ o ubojstvu. Crni Mercedes potpuno je uništen u požaru, a tijelo 21-godišnjeg Ukrajinca pronađeno je na stražnjem sjedalu. Na konferenciji za novinare u utorak, policija je opisala sve jezive detalje zločina.

Ukrajinca je prvo pretukao kolega student u podzemnoj garaži hotela, a zatim ga je prisilio da uđe u crni Mercedes i mučio. Samo nekoliko sati kasnije, živ je spaljen dok je sjedio na stražnjem sjedalu u ulici Marlen-Haushofer-Weg u okrugu Donaustadt. Dan ranije, 25. studenog, u Ukrajini je već objavljen očajnički apel za informacijama o 21-godišnjaku. Navedeno je da ga obitelj dulje vrijeme nije mogla kontaktirati na mobitel. To je bilo neobično za sina zamjenika gradonačelnika Harkiva, koji je opisan kao uvijek pristojan i prijateljski nastrojen. Kada se ispostavilo da su i kripto računi studenta prazni, obitelj je digla uzbunu. Navodno su zamjenik gradonačelnika Harkiva i cijela obitelj ubijenog mladića u Beču otkako je prijavljen nestanak, piše Kronen Zeitung.

U Harkivu, ljudi tuguju za sinom zamjenika gradonačelnika. Gradonačelnik Igor Terehov odbio je komentirati za novinsku platformu "Suspilny", navodeći da je gubitak stvar obitelji njegovog zamjenika. "Ovo je ljudska tragedija", dodao je.

Austrijske vlasti šute o točnom iznosu novca. Međutim, vjerojatno se radi o znatnoj svoti, budući da su dva kriptovalutna računa 21-godišnjaka ispražnjena nakon njegovog ubojstva. Dvojica osumnjičenika, također Ukrajinci (u dobi od 19 i 45 godina), uhićeni su u svojoj domovini. Nosili su ogromne količine američkih dolara. Sumnja se da su kriptovalutu brzo zamijenili za gotovinu.