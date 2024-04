Priče koje lede krv u žilama: Beba Lisa nestala je iz kolijevke, Amber su zadnji put vidjeli na obali jezera

Prema svjetskoj statistici nestalih osoba procjenjuje se da u svijetu, svake godine, nestane oko 8 milijuna djece. Najveći broj registriranih slučajeva nestanaka djece je u SAD-u, gdje godišnje nestane oko 800.000 djece, što znači da u toj zemlji svakih 40 sekundi jedno dijete nestane ili bude oteto. zabrinjava i podatak da je, u periodu od samo 9 godina, između 2011. i 2020., broj otmica djece porastao za čak 133 posto. Iako se većina prijava nestanka ili otmice djece uspješno riješi u roku od samo nekoliko sati, mnogi slučajevi rješavaju se godinama, a nemali je i broj onih koji ostaju trajno i zauvijek neriješeni.

Donosimo neke od nikad razriješenih misterija. Priče koje lede krv u žilama.

Amber-Lee Cruickshank imala je samo dvije godine kada je, 17. listopada 1992., netragom nestala s imanja u Kingstonu, na obali jezera Wakatipu, na Novom Zelandu. Sa svojom majkom, očuhom i mlađim bratom, djevojčica je tog dana putovala na Zapadnu obalu, gdje je obitelj planirala započeti novi život. Na putu su se zaustavili kako bi prenoćili u kući u kojoj su ih čekali prijatelji. Dok su se odrasli družili, malena Amber-Lee je nestala. Istražitelji su sumnjali da bi djevojčica mogla biti i žrtva neke prljave igre, no tragova koji bi doveli do konkretnih odgovora, nije bilo.

"Ne mogu shvatiti kako djevojčica može nestati s lica zemlje. Bol i tjeskoba koju osjećamo su nepodnošljivi, ali nastavljamo živjeti u nadi da će se jednog dana dogoditi čudo i da ćemo imati odgovore koje očajnički tražimo“, izjavila je za Stuff majka djevojčice, Nicky Cruickshank. Nakon neuspjele potrage policija je ponudila nagradu od 100.000 dolara (NZD) (51.000 funti) za dokaze koji bi doveli do identiteta i osude odgovornih za nestanak Amber-Lee. Na linije za dojave pristiglo je 75 telefonskih poziva, no niti jedan od njih nije bio od pomoći istražiteljima. Ni više od tri desetljeća kasnije slučaj nestanka nije riješen, no policija nije odustala od potrage.

Madeleine McCann – najpoznatije nestalo dijete

Madeleine Beth McCann bi 12. svibnja ove godine proslavila 21. rođendan. Kada je, 3. svibnja 2007. nestala iz apartmana u Praia da Luz, u Portugalu, imala je samo tri godine, a iako su ljudi širom svijeta tragali za plavokosom djevojčicom, plavo-zelenih očiju, slučaj njenog nestanka do danas je obavijen velom tajne.

Maddie je tog svibnja, prije 17 godina, bila na odmoru, u portugalskog ljetovalištu, s roditeljima, dvogodišnjim bratom i sestrom, blizancima, te grupom obiteljskih prijatelja i njihove djece. Kate i Gerry McCann djecu su stavili na spavanje oko u 20 i 30 sati te su otišli na večeru s prijateljima u restoran koji je od apartmana udaljen tek 50-ak metara. Kada je oko 22 sata Kate došla provjeriti kako su djeca, krevet trogodišnje Maddie bio je prazan. Nakon nestanka djevojčice njezini su roditelji bili podvrgnuti intenzivnom ispitivanju, sumnjičilo ih se za umiješanost, no status osumnjičenika im je ukinut kada je portugalsko državno odvjetništvo, u srpnju 2008., zbog nedostatka dokaza arhiviralo slučaj. Madeleineini roditelji angažirali su i privatne detektive, a Scotland Yard je 2011. otvorio vlastitu istragu te je istražitelj izjavio da nestanak tretira kao "kriminalno djelo stranca", najvjerojatnije planiranu otmicu ili provalu koja je pošla po zlu. U lipnju 2020. njemačke vlasti glavnim su osumnjičenikom za otmicu i ubojstvo smatrale Christiana Brücknera, pedofila i višestrukog silovatelja žena koji je, već kao 17-godišnjak, bio osuđivan i zbog seksualnog napada na djecu. No, iako je to bio slučaj nestale osobe s najviše prijava u modernoj povijesti, u konačnici niti portugalska, niti britanska, niti njemačka policija nikada nikoga nisu uspjeli optužiti za Maddien nestanak.

Njemačka Madeleine

Prije 9 godina, 2. svibnja 2015., iz šume u Schönebecku, Saska-Anhalt, u blizini njemačkog grada Stendala, nestala je petogodišnja Inga Gehricke. Djevojčica je tog kobnog dana s ostalom djecom otišla u šumu skupljati drva za logorsku vatru i više se nikada nije vratila. U potrazi je sudjelovalo 1000 ljudi, vatrogasci, policajci, a odmah su uključeni i psi tragači i policijski helikopteri, no djetetu nije bilo ni traga. Kako je slučaj podsjećao na nestanak malene Madeleine, Inga Gehricke prozvana je njemačkom Madeleine McCann.

VEZANI ČLANCI:

Djevojčice nestale iz krevetića, dječak iz auta

Godine 2011. na misteriozan su način nestali 10-mjesečna Lisa Irwin i dvogodišnji Sky Elijah Metalwala. Nestanak bebe Lise Irwin zločin je koji je uzbunio Kansas City. Desetomjesečna djevojčica posljednji je put viđena u svom krevetiću, 3. listopada 2011., nakon čega joj se izgubio trag, no njeni roditelji vjeruju da je njihova kći živa te da je oteta i prodana. Iste te godine, samo mjesec dana kasnije, nestao je i dvogodišnji Sky Metalwala iz Redmonda, Washington. Dječak je navodno bio bolestan. Majka Julia Biryukova, tog je jutra, 6. studenog 2011., njega i stariju sestru stavila u auto te su krenuli do obližnje bolnice. Dječakova majka je tvrdila da je putem ostala bez goriva, te je ostavivši Skya u autu, otišla po pomoć, no kada se vratila djeteta više nije bilo i od tada ga više nitko nije vidio.

Iste te 2011. godine, iz svog je krevetića nestala i 20-mjesečna Ayla Reynolds, iz Watervillea. Djevojčica o kojoj je skrbio otac, dok je njezina majka, Trista Reynolds, bila na odvikavanju od heroina, posljednji je put viđena 16. prosinca u 21 sat. Kada je sljedećeg jutra njezin otac, Justin DiPietro, pogledao u krevetić, djeteta nije bilo. Potraga za Aylom bila je najopsežnija potraga za nestalom osobom u povijesti američke savezne države Maine i treća najveća u povijesti Sjedinjenih Država. Utvrđeno je da su, u trenutku nestanka u kući, uz oca djevojčice bili i njegova djevojka i sestra, a u kući su pronađeni tragovi Ayline krvi te je majka djevojčice Trista Reynolds podnijela tužbu protiv oca svog djeteta i dva člana njegove obitelji, tvrdeći da su odgovorni za Aylinu smrt.

Najduži nestanak

Jedan od najstarijih, neriješenih slučajeva koje je zabilježio američki Nacionalni centar za nestalu i zlostavljanu djecu, je slučaj nestanka Marjorie West, koji se dogodio prije 86 godina nakon čega je pokrenula jedna od najvećih potraga, od otmice Lindberghovog djeteta.

Na Majčin dan, 8. svibnja 1938., četverogodišnja Marjorie je s roditeljima, 7-godišnjim bratom Allanom i 11-godišnjom sestrom Dorotheom, bila na pikniku u šumi, u Marshburg u Pennsylvaniji. Dok je razgovarala s majkom, Dorothea je ostavila Marjorie samu, a kada se vratila djevojčice više nije bilo. U potrazi za nestalim djetetom sudjelovalo je 3000 lokalnih ljudi i 500 policajaca te potražni psi, no ni nakon pet mjeseci, koliko je potraga trajala, policija nije uspjela pronaći dijete koje je nestalo iz okruga McKean u Pennsylvaniji. Nestanak Marjorie West i danas je velika neriješena misterija.

FOTOGLAERIJA Istezao se, trčao i pokazao zavidnu liniju: Milanović je tada na Šestinama trening odradio s Cro Copom