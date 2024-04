Policija opet provjerava sve kuće u potrazi za Dankom, načelnica srpske policije: 'Svi su osumnjičeni'

Danas je točno sedam dana kako je nestala 2-godišnja Danka Ilić, koja je posljednji put viđena prošli utorak, oko 13 sati, u Banjskom Polju kod Bora u Srbiji. U istragu se uključila i bečka policija, nakon što se pojavila snimka iz Beča na kojem su dvije Rumunjke s djevojčicom koja navodno podsjeća na Danku. U međuvremenu, Interpol je objavio međunarodnu potragu.

Pojavila se snimka djevojčice u Beču koja podsjeća na Danku (2)

Bečka policija se uključila u istragu

Interpol se uključio u potragu za Dankom

Iznova se pregledavaju sve kuće u Banjskom Polju

Tijek događaja:

11:20 Načelnica srpske policije Bojana Otović Pjanović rekla je da ne može govoriti o konkretnim podacima iz istrage, kao ni o osumnjičenima, ali ističe da je potraga za nestalom Dankom Ilić neprestana i da se provjeravaju sve činjenice i sve osobe koje se mogu dovesti u vezu s nestankom dvogodišnje djevojčice.

"Ne isključujemo nijednu mogućnost, istraga je itekako dinamična, imamo veliki broj provjera, postoji veliki broj materijala i najmanja indicija da se neka osoba može dovesti u vezu s nestankom se provjerava… Eliminacija osumnjičenih će ići kada dobijemo nesumnjivu činjenicu da se netko ne može dovesti u vezu s nestankom", rekla je Otović Pjanović. "Tko su osumnjičeni, ne mogu govoriti jer to ne bi bilo niti profesionalno, niti odgovorno. Što se mene tiče, sad su osumnjičeni svi. Uzete su sve snimke svih mogućih kamera, provjerava se sve i ne radi se to samo u Boru nego i u policijskim upravama kako u okolnim gradovima, ali i u Beogradu, i to 24 sata, u smjenskom radu", dodala je.

11:00 Blic javlja da policija opet provjerava sve kuće u Banjskom Polju. Istraga se provodi, dodaje srpski medij, i u Austriji. "Istraga je u punom jeku. Čim bude novih informacija, priopćit ćemo ih", kazali su iz bečke policije povodom istrage videa djevojčice koja podsjeća na nestalu Danku.

10:00 Miloš Ilić, otac nestale dvogodišnje djevojčice Danke Ilić iz Bora, dao je u ponedjeljak navečer prvu izjavu nakon što je nestala njegova kći te je pokrenuta međunarodna potraga. - Samo želim da se moja Danka vrati kući živa i zdrava! Policija radi svoj posao i ja njima vjerujem. Mi kao obitelj ćemo se oglasiti kada sve ovo završi - rekao je Dankin otac za Blic.