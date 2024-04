Bečka policija traži žene s tramvajske stanice i dijete: Moguće da je riječ o nestaloj Danki

* Danka Ilić (2) nestala je prošlog utorka

* Srpski mediji pišu o nalazima vještačenja mobitela majke Ivane

* U istragu se uključila bečka policija

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

15:12 - Bečka policija zatražila je objavu fotografija žena i djevojčice koje su uočene na tramvajskoj stanici u Beču zbog sumnje da se radi o nestaloj djevojčici Danki. U priopćenju koje su objavili naveli su kako je rodbina pretpostavila da je riječ o nestaloj djevojčici pa su zatražili objavu fotografija sa snimke te pomoć građana u pronalasku žena.

- Bečka policija traži objavu slika po nalogu državnog odvjetnika. Mole se osobe same ili svjedoci koji znaju gdje se žene nalaze ili gdje se nalazi dijete da se jave policiji. Informacije (također anonimne) traže se u Državnoj kriminalističkoj policiji u Beču na 01-31310-33800 ili u bilo kojoj policijskoj postaji - priopćila je bečka policija.

Naveli su kako je jedan muškarac koji je sprski državljanin s austrijskom adresom oko 20 sati bio u prvom bečkom okrugu kada je na tramvajskoj stanici "Schottenring" naišao na malo dijete u pratnji dviju odraslih žena. Budući da je uočio sličnost između djevojčice i dvogodišnjeg djeteta nestalog u Srbiji, snimio je video njih troje. To je stavio na raspolaganje vlastima radi daljnje istrage. Srbijanske vlasti potom su kontaktirale policiju u Austriji, pri čemu je istragu o sumnji na otmicu djeteta preuzela Državna kriminalistička policija Beča. Nakon što su rođaci nestale djevojke pogledali slike, pretpostavili su da je vrlo vjerojatno riječ o djevojci iz Srbije, objavila je bečka policija.

12:03 Srpski forenzičar Dušan Keckarević komentirao je slučaj i snimku iz Beča. Rekao je da postoje razne metode kako se može doći do relevantnih podataka o identitetu. "Ovisi od originalne snimke. Naša zapažanja da liči i da ima sličan hod, iz toga možemo samo zaključiti da može odgovarati identitetu. Identitet se može utvrditi i preko DNK analize, ali za to nam treba da se djevojčica nađe... Očigledno je da to traje, a to što traje verovatno upućuje na to da - to nije to, ali da ne trčimo pred rudo... ", rekao je Keckarević, piše Blic..

11:59 O misterioznom nestanku raspisali su se i svjetski mediji. "Cijela Europa traži djevopjčicu sa dudom", naslov je teksta na njemačkom Bildu. U Banjsko Polje stigli su i reporteri CNN-a, javlja Blic.

11:30 Kamera ispred stan u Boru u kojem živi obitelj nestale Danke, skinuta je. "Utvrđuje se da je li kamera, ali i druge kamere zgrade, snimila nešto što bi bilo od koristi za istragu", rekao je izvor za Kurir.

8:35 "Meni je najteže, odgovorit ćemo na sve nebuloze kad nam se dijete vrati", rekla je jučer Ivana Ilić, majka nestale djevojčice. "Čekamo da se sve ovo završi, nadamo se najboljem, a onda ćemo se suprug i ja oglasiti javno i odgovoriti na sve uvrede, prozivke i nebuloze. Zato se mi ne oglašavamo. Bole me sve te spekulacije, bacanje krivice na mene i supruga", dodala je, a osvrnula se i na vještačenje mobitela koje je navodno pokazalo da je pretraživala granični prijelaz i kaznena djela. "Telefon je bio na vještačenju, samo ću to reći. Da je tako, ja ne bih bila majka koja traži svoje dijete, moj status bi bio drugačiji. Samo da se Danka vrati živa i zdrava, a onda ćemo o svemu progovoriti", rekla je. Snimku iz Beča ne može komentirati da ne ugrozi istragu.

8:30 Srpski Kurir danas piše da su se pojavili novi tragovi koji prema neslužbenim saznanjima idu u prilog sumnjama da je djevojčica prebačena preko granice. Portal piše kako su jučer stigli prvi rezultati vještačenja telefona Dankine mame Ivane, koja je posljednja vidjela djevojčicu. "Navodno, postoje indicije koje ukazuju na to da je sa majčinog telefona na Googleu pretraživan granični prijelaz između Srbije i Rumunjske, odnosno prijelaz Kladovo-Turnu-Severin. Pored toga, navodno je guglano i koje su kazne za određeno kazneno djelo", rekao je Izvor Kuriru te dodao da pored toga, postoje i informacije da je na dan nestanka Danke na graničnom prijelazu s Rumunjskom snimljen automobil u kom je bilo dijete nalik nestaloj djevojčici. "Pregledom kamera s graničnog prijelaza Kladovo-Turnu-Severin, policija je navodno došla do zaključka da su prijelaz prešle dvije žene", neslužbene su informacija iz izvora upućenih u istragu.

7:00 Jučer je prošlo točno tjedan dana otkad je nestala Danak Ilić (2). Zadnji put je viđena u Banjskom Polju kod Bora u Srbiji. U istragu se uključila i bečka policija, nakon što se pojavila snimka na kojoj je djevojčica, nalik na Danku te dvije žene koje pričaju na rumunjskom. "Ne možemo sa stopostotnom sigurnošću reći je li na video djevojčica koja je nestala, rekao je u utorak poslijepodne za Kleine Zeitung glasnogovornik bečke policije Markus Dietrich. Bečka policija navodno je napravila i fotorobot sve rumunjske državljanke.

VIDEO Trenuci užasa: Potres snage 7,2 po Richteru udario Tajvan