Plenković: Mene je zabrinula izjava Milorada Batinića

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti u povodu uspjeha Dubravke Šuice u Bruxellesu, ali se dotaknuo i koalicijskog partnera HNS-a, kao i brojnih drugih aktualnih tema. Na pitanje kakva je situacija s obzirom na to da HNS-traži veće plaće, premijer je rekao da ga je zabrinula izjava Milorada Batinića prije današnjeg koalicijskog sastanka. Dodao je da mu je Batinić rekao da nije tako mislio. Upozorio je koalicijskog partnera da treba naći balans.

Kandidatkinja za potpredsjednicu Europske komisije Dubravka Šuica dobila je pozitivnu ocjenu nakon saslušanja pred nadležnim odborima Europskog parlamenta.

"Vlada je predložila Šuicu koja je u proteklih šest godina bila izravno izabrana u EP. Vjerujemo da će Dubravka Šuica napraviti iskorake za probleme demografske revitalizacije. Ona je jedna od osam potpredsjednika. Smatram da je to sjajan uspjeh. Osnažili smo naš utjecaj u EU. Pokazala je visoki stupanj poznavanja tematike kojom će se baviti", kazao je premijer i čestitao Dubravki Šuici u svoje ime i uime cijele Vlade. Zahvalio je svima koji su joj dali potporu.

Na pitanje novinara je li bilo potrebno napadati GONG, premijer je rekao: "Ne znam tko se osjetio napadnutim. Šuica je prošla na Odboru za pravna pitanja", kazao je Plenković na pitanje o njezinoj imovini. "Šuica je sve kazala u svim dokumentima. Spremna je na sva ta pitanja odgovarati non-stop", rekao je.

Plenković: Moramo naći neki balans. Poanta je da napravimo ono što je održivo

Govorio je premijer i o koalicijskom sastanku kao i o tome da HNS i dalje traži veće plaće.

"Mene je zabrinula izjava Batinića, što sam mu i rekao", kazao je premijer. "Učitelji će za rujan dobiti dva posto veću plaću. Otkad traje naš mandat, mi smo dizali plaće", rekao je Plenković.

"Nema nikoga u Vladi tko ne bi želio povećati plaću. Samo moram voditi računa o ukupnom iznosu sredstava koje imamo. To su iznosi koji se odnose na veliki broj ljudi", kazao je premijer.

"Najlakše se zaduživati i povećavati svima plaće. Moramo naći neki balans. Poanta je da napravimo ono što je održivo. To je smisao i zato mi se ne sviđa da neko od koalicijskih partnera ode u medije s izjavom koja ima takav odjek", rekao je premijer.

"Ja odgovaram koalicijskom partneru, javnosti", odgovorio je premijer na pitanje kome sve to objašnjava. Novinari su ga pitali što mu je Batinić odgovorio u vezi sa svojom izjavom. "Rekao je da on nije tako mislio", dodao je premijer.

Govorio je i o kandidaturi Kolinde Grabar-Kitarović. "Zadovoljan sam kandidaturom. Dotaknula je sve teme", kazao je Plenković.

"Oko datuma izbora Vlada će donijeti odluku na vrijeme", rekao je na pitanje novinara hoće li to biti 22. prosinac.

"Osamnaestog će biti tri godine otkad je počela Vlada. Živahni su svi. Svi su prpošni. Nećemo o crvenim linijama. Bit ćemo razumni", rekao je na pitanje je li podvučena crvena linija prema koalicijskom partneru.

"Loša izjava. Vidio sam. Poslije sam vidio da se ispričala. Budući da je ona snimka odsječena, nisam imao vremena time se baviti. Osuđujem takvu izjavu. Ako je mislila nešto reći, onda je morala svoje misli pažljivije artikulirati", rekao je o izjavi HDZ-ovke Ivone Milinović.

''Da'' s manjinama

"Ukoliko je predsjednik Franjo Tuđman vodio računa da u svim Vladama HDZ-a uvijek bude ministar predstavnik srpske manjine, on je mudar čovjek i to je radio s ciljem i smislom", kazao je.

"Ako je nešto bilo devedesetih, ako smo dvijetisućitih nešto doživljavali kao normalno, prirodno, poruku uključivanja dijaloga, onda to iz moje optike nije upitno. To je stečevina HDZ-a. Bit ću taj lider. 'Da', s manjinama 2016., 'da' s manjinama danas i sutra. Ako je to nekome problem, onda je to problem nekome drugom. Ovo je Vlada koja je za dignitet Domovinskog rata napravila sve jer je to ključno za hrvatsko društvo", rekao je.

"Ako se oni ovdje ne osjećaju dobro, onda ću se ja brinuti kako će se osjećati Hrvati u Srbiji. Meni je stalo do toga kako se osjećaju Hrvati u Srbiji i u BiH. Treba smanjiti tenzije. Treba nam dijalog. Hvidra može sa mnom razgovarati. S Đakićem ćemo razgovarati sada u Virovitici", dodao je.

"Vrlo je važno", zaključio je premijer, "uvijek paziti što se govori."

