Dubravka Šuica objavila svoju i suprugovu imovinu: Na popisu su dionice, nekretnine....

Dubravka Šuica objavila je izjavu o financijskim interesima na stranicama Komisije i to uoči saslušanja pred odborima Europskog parlamenta zbog svoje kandidature za potpredsjednicu Europske komisije. Naime, svi kandidati nove predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen moraju odgovarati na pitanja europarlamentaraca, a upravo je imovina Dubravke Šuice i njezino podrijetlo postala goruća tema u medijima.

Izjava o financijskim interesima koju je predala Dubravka Šuica dio je redovne procedure. Međutim, izjavi se zamjera što nije toliko detaljna kao što je primjerice imovinska kartica koju hrvatski dužnosnici moraju predati nakon što preuzmu dužnost.

Podsjećamo, GONG je poslao pisma svim eurozastupnicima tražeći od njih da pitaju hrvatsku parlamentarku za podrijetlo njezine imovine. Hrvatski premijer Andrej Plenković optužio je GONG da je produžena ruka SDP-a, a oporba i kandidat za predsjedničke izbore Miroslav Škoro pozvali su Šuicu da objavi svoju imovinsku karticu.

Šuica se tada oglasila na Twitteru objavivši sliku kuće u Cavtatu: – Pozdrav iz našeg dvorca starog 31 godinu u Cavtatu koji je bio izgrađen 1988.

Greetings from our #31 years old castle in #Cavtat built in #1988!

*photo made by Stijepo Suica #yesterday pic.twitter.com/FiVUcIsLpI