Preko 1000 poginulih u katastrofi u Mjanmaru: 'Snaga koju oslobađa ovakav potres je oko 334 atomske bombe'

10:03 - Prema izjavi kineskog veleposlanstva, Mjanmaru će biti isporučena pomoć u vrijednosti 13,77 milijuna dolara, što uključuje šatore, deke, medicinske potrepštine za hitne slučajeve, kao i zalihe hrane i vode. Prva isporuka očekuje se u ponedjeljak, prenosi Sky News.

10:01 - "Snaga koju oslobađa ovakav potres je oko 334 atomske bombe", rekla je geologinja Jess Phoenix za CNN. Također je upozorila da bi naknadni potresi mogli potrajati mjesecima zbog neprekidnog sudara indijske i euroazijske tektonske ploče ispod Mjanmara. "Ono što bi inače bila teška situacija, sada postaje gotovo nemoguće", rekla je Pheonix.

10:00 - Jučer je u Bangkoku jedna žena rodila na ulici nakon što je bolnica u kojoj je boravila evakuirana zbog snažnog potresa koji je pogodio Mjanmar. Porod je obavljen na nosilima, uz prisutnost medicinskog osoblja koje joj je pružilo pomoć na otvorenom prostoru.

Footage during the earthquake in #Bangkok a baby was born in the park 😭 Waht a story to tell ‘’ I was born during the earthquake ‘’ #แผ่นดินไหว #earthquake #myanmarearthquake #bangkokearthquake #ตึกถล่ม pic.twitter.com/7E0FdzfPEf