VIDEO Razorni potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio Mjanmar i Tajland

*Razorni potres u Mjanmaru, bio je magnitude 7,7

*Snažna podrhtavanja tla osjetila su se u Tajlandu

*U gradu Naypyidawu ulice su deformirane od potresa, a komadi krovišta padali su sa zgrada, javili su novinari AFP-a

Tijek događaja: 9.20 - Neboder u izgradnji srušio se u Bangkoku nakon razornog potresa. Prema tajlandskim medijima 43 radnika zarobljena su i nestala ispod srušene zgrade u Bangkoku. Zračne luke u Tajlandu ne prihvaćaju niti šalju letove, a metro ne radi. Paetongtarn Shinawatra, premijerka Tajlanda, proglasila je izvanredno stanje u Bangkoku.

9:07 - U glavnom gradu Mjanmara, Naypyidawu, ulice su deformirane od potresa, a komadi krovišta padali su sa zgrada, javili su novinari AFP-a. Jaka podrhtavanja tla osjetila su se u susjednom Tajlandu, što je izazvalo paniku u Bangkoku gdje su evakuirani uredi i trgovine. U Bangkoku su obustavljene neke usluge metroa. Tajlandski premijer Paetongtarn Shinawatra odmah je najavio sazivanje "hitnog sastanka". Drugi potresi osjetili su se i u kineskoj pokrajini Yunnan (jugozapad), javila je kineska agencija za potrese, koja je zabilježila potres magnitude 7,9.

Potresi su relativno česti u Mjanmaru, gdje se šest potresa jakosti 7 ili više dogodilo između 1930. i 1956. u blizini rasjeda Sagaing, koji ide od sjevera prema jugu kroz središte zemlje. Godine 2016. potres magnitude 6,8 pogodio je drevnu prijestolnicu Bagan u središnjem dijelu zemlje, usmrtivši troje ljudi i uzrokujući rušenje zidova hrama u toj turističkoj destinaciji. U studenom 2012. potres jačine 6,8 stupnjeva po Richteru pogodio je središnji dio zemlje, usmrtivši 26 ljudi i ozlijedivši stotine. Slaba infrastruktura, neadekvatne zdravstvene usluge, posebice u ruralnim područjima, te nekontrolirani urbani razvoj učinili su stanovništvo naseljenih područja posebno ranjivim u slučaju prirodnih katastrofa, kažu stručnjaci.

7:46 - Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je Mjanmar. Prema informacijama EMSC-a, potres je zabilježen u 12.50 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 17 kilometara udaljen od grada Mandalaya. "Ovo je bio najduži potres u posljednjih nekoliko godina", komentirala je jedna osoba na stranici EMSC-a. Neki su pisali kako je podrhtavanje trajalo oko 20 sekundi, dok su ga drugi osjetili 30 do 40 sekundi. "Zgrada se tresla", istaknula je još jedna osoba.

Snažna podrhtavanja tla osjetila su se u Tajlandu, što je izazvalo paniku u glavnom gradu Bangkoku gdje su evakuirani uredi i trgovine. Svjedoci u Bangkoku rekli su da su ljudi u panici istrčali na ulice i da se voda prelijevala iz bazena.

"Čuo sam buku dok sam spavao kod kuće, pa sam u pidžami istrčao što sam brže mogao iz zgrade", rekao je za AFP Duangjai, stanovnik drugog grada u zemlji, Chiang Maia, popularnog turističkog odredišta poznatog po svojim hramovima. Potresi su se osjetili u sjevernom i središnjem Tajlandu. Na društvenim mrežama dijele se snimke i fotografije posljedica snažnog potresa.

