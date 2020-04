Predsjednik Milanović je uvrijedio HOS-ovce, a kao premijeru ZDS mu nije tako smetao

Te 1991. godine najneviniji osmjeh Domovinskog rata, 25-godišnji Francuz Jean-Michael Nicolier više nije mogao gledati televizijska izvješća o ratu u Hrvatskoj pa je kazavši majci "Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju", otišao u Hrvatsku gdje je u kolovozu pristupio Hrvatskim obrambenim snagama (HOS-u) u Mejaškom Selu.

S HOS-om i pod njihovim simbolom otišao je braniti Vukovar, gdje je u podrumu vukovarske bolnice, nekoliko sati prije nego je mučen i ubijen, francuskim reporterima rekao kako su mu govorili da izađe iz Vukovara i vrati se u Francusku ali on je to odbio i ostao. "Izgubili smo. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar. To je moj izbor, i u dobru i u zlu", rekao je Nicolier i na upit što za njega simbolizira Vukovar, rekao: "Klaonicu. Klaonicu. Klaonicu".

I Nicolieru, tom novovjekom vitezu i heroju iskonskog čovjekoljublja, a onda i heroju Domovinskog rata, kao i svim drugim pripadnicima HOS-a, predsjednik države Zoran Milanović usudio se na uvredljiv način, vrijeđajući i uspomenu koju mnogi građani osjećaju prema tom mladiću dječačkog osmijeha, kao i prema mnogim drugima, prekapati po njegovim motivima o kojima je svjedočio u posljednjim trenucima svoga života, ustvrdivši: "Onaj tko misli da se u Domovinskom ratu pod "Za dom spremni" borio samo za Hrvatsku mora znati da se nije borio samo za Hrvatsku, nego i za restauraciju države iz 1941.".

S kojim pravom se bilo tko, pa bio to i predsjednik države, usuđuje takvo što reći. Čak i da je riječ o nekome tko nije iskusio tu 1991. godinu, koju Milanović, inače Nicolierov vršnjak, pamti i po tomu što je tada upoznao svoju suprugu i započeo pripravnički staž na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Dvije godine kasnije, zahvaljujući i Nicolieru te doprinosu brojnih HOS-ovih dragovoljaca, Milanović je po preporuci dospio u Ministarstvo vanjskih poslova, gdje je započela njegova velika državnička i politička karijera. Čak i ako se uzme u obzir da je predsjednik bio isprovociran novinarskim pitanjem u okolnostima davanja počasti žrtvama strašnog masovnog zločina koji se dogodio u Jasenovcu upravo s potpisom "Za dom spremni", njegova izjava da spomen ploču palim HOS-ovcima u Novskoj treba maknuti i negdje baciti jer to nema veze s Domovinskim ratom, ružan je iskaz nezahvalnosti i nepoštovanja prema žrtvi koju su podnijeli hrvatski branitelji. I na ljudskoj razini, čak i uzmemo li da je puka slučajnost što Milanović nije bio mobiliziran za sve vrijeme trajanja Domovinskog rata, očekuje se uravnoteženiji pristup i minimum zahvalnosti čak i uz uvažavanje činjenice da predsjednik ima pravo iskazati svoj stav da ZDS-u apsolutno nema mjesta u hrvatskom društvu. Legendarni vukovarski reporter, prije nego je i sam ubijen, Siniša Glavašević rekao je: "Da nije bilo HOS-a, Vukovar bi pao već u rujnu mjesecu.”. Da se to dogodilo tada, a ne 18. studenoga, tko zna možda Milanovićeva karijera ne bi išla u smjeru i dinamikom koju je imala, premda je, kako smo to doznali nakon predsjedničkih izbora, imao određenih aduta i u toj opciji.

Naravno da je bilo mladića koji su ZDS smatrali ustaškim pokličem i s tim pozdravom i s tom mržnjom su se borili za Hrvatsku, ali ne ulazimo u motive ni drugih hrvatskih branitelja, kao i onih koji se nisu borili, a ZDS imao je za neke isključivi značaj obrane vlastitog doma od agresora i zločinaca. Milanović je svoj stav o isključivo ustaškom značenju ZDS-a mogao iskazati na primjereniji način, čak i da su argumenti posve na njegovoj strani. A da nisu, dokaz je i njegov premijerski mandat u tijeku kojeg se nije usudio, ili to nije smatrao bitnim, ili je bio vođen tko zna kakvim motivima zbog kojih nije prstom mrdnuo da taj svoj isključivi stav o ZDS-u pretoči u zakon i tako riješi taj hrvatski gordijski čvor. Dakle, ZDS je i u vrijeme njegove Vlade bio i ostao legalni simbol jedne od postrojbi Hrvatske vojske. Pripadnici HOS-a zavijorili su HOS-ovu zastavu kao jedne od povijesnih postrojbi i na vojnom mimohodu koji je Milanovićeva Vlada organizirala u povodu 20-godišnjice Oluje.

Stoga posljedice svog nečinjenja, iz svoga kuta gledanja, predsjednik države morao bi to više i sada stoički trpjeti kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske. Osim toga, za predsjedničke kampanje toliko se zaklinjao u to kako će poštovati Ustav i zakone, a u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, donesenog s potpisom Stjepana Mesića 3. prosinca 2004. piše da je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata osoba koja je kao dragovoljac i pripadnik među ostalim "Hrvatskih obrambenih snaga (HOS-a)", a da se pod sudjelovanjem u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta Republike Hrvatske, podrazumijeva oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom... Zakon je dakle u potpunom nesuglasju s onim što je Milanović danas izgovorio, u zakonu ništa od toga što je on rekao ne piše. Milanović se pod aurom predsjedničke funkcije osilio omalovažiti hrvatske branitelje s tim da je njegov stav prema HOS-ovu ZDS-u licemjeran s obzirom da je izražen kad više nema baš nikakve ovlasti nešto promijeniti, a kad je imao moć nije ništa učinio.

