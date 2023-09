Predsjednica anesteziološkog društva: 'Sramota je da danas netko umire u bolovima'

Prošle srijede u šibenskoj je bolnici preminuo specijalist ortoped dr. Krešimir Crnogaća, a od njega oprostili su se brojni kolege. Njegova zaručnica, anesteziologinja Sanja Ćosić, ispričala je što se događalo u posljednjim trenucima njegovog života te otvorila pitanje palijativne skrbi u hrvatskim bolnicama nakon što je kazala kako je za morfij morala moliti više puta.

Predsjednica Hrvatskog društva za anesteziologinju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu doc.dr.sc. Višnja Ivančan kazala je za 24sata kako bi u svakoj bolnici trebao biti jedan dežurni anesteziolog koji se treba baviti isključivo palijativnim bolesnicima koji umiru''.

- Sramota je da danas netko umre u takvom bolu jer postoje lijekovi i kontinuitet davanja lijekova. Nitko ne treba patiti, no nema tko s tim raditi. Taman kad educiramo sestre, one odu. Koja će to mlada sestra uopće ostati raditi, ona nema stalni radni odnos, ne može planirati trudnoću, ne moće ni dići kredit jer nije u stalnom radnom odnosu. Naši anesteziolozi znaju raditi s pacijentima u palijativi, naše sestre u anesteziološkom timu to znaju raditi. Mi stalno educiramo ljude, no ne možemo educirati kirurge i druge specijaliste oko našeg posla. Da bi se pružila stalna skrb pacijentima u palijativi zato je potrebno osim anesteziologa imati i sestru u timu. No tu je problem jer to košta pa se ravnatelji, šefovi odjela i klinika ne trude riješiti taj problem, iako će se on morati riješiti, bez obzira na sve što se vladajuće strukture hrvaju protiv toga - ispričala je.

- Ponekad se neka od educiranih sestara i zaposli, no uglavnom dobiju otkaz jer nakon školovanja i prakse trebaju dobiti veću plaću, a bolnicama je jeftinije imati pripravnice s nižom plaćom - mišljenja je dr. Ivančan.

