PRATITE UŽIVO Raspuštanje Sabora: Zastupnici raspravljaju zadnji puta u ovom sazivu

LANI VOZILI PROSJEČNO 43,7 KM NA SAT

Vlakovi u Hrvatskoj na sto kilometara kasne sedam minuta, u HŽ-u imaju objašnjenje zašto je to tako

Planira se da vlakovi na prugama od međunarodne važnosti voze do 160 km/h, na regionalnim prugama do 120, a na lokalnima do 80 km/h