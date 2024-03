Desnica bez dogovora, glasovi idu suparnicima

Ovoga tjedna raspušta se Hrvatski sabor, a vrlo brzo dobit ćemo i točan datum parlamentarnih izbora koji će po mnogo toga biti drukčiji od svih do sada. Naveliko su započela i slaganja koalicija koje su već manje-više poznate. I dok HDZ ima svoje partnere, a i SDP je složio koaliciju stranaka ljevice desni politički spektar u Hrvatskoj je razjedinjen. Prema trenutačnim informacijama Domovinski pokret će ići sa svojom listom, koalicija Most i Hrvatski suverenisti sa svojom, a Karolina Vidović Krišto sa svojom. Slično će postupiti i ostale stranke desnice koje nemaju parlamentarni status. Stoga se postavlja pitanje zašto stranke desnice ne mogu doći do nekog zajedničkog dogovora i zajedno izaći na izbore kako bi ostvarile neki značajniji izborni rezultat. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kaže kako za sada nema nikakvog dogovora s Mostom na kojem insistiraju zadnjih nekoliko tjedana.

– Ne znam zašto kod važnijih stranaka na desnici, a koje prelaze izborni prag, za sada nema dogovora. Postoji još vremena prije izbora, a bit će vremena i nakon izbora te se nadam da će razum prevladati i da će doći do dogovora. Na ovaj način gube se glasovi koji odlaze našim političkim suparnicima – rekao je Penava. Dodao je i kako pregovorima pokušavaju doći prije svega do dogovora s relevantnim strankama desnice, ali da je problem s malim strankama, koje imaju gotovo nikakvu potporu, a koje imaju velike zahtjeve.

Tako dolazimo i do svojevrsnog apsurda iz Vukovara koji prikazuje sva događanja na desnici u Hrvatskoj. Dvije stranke desnice, Domovinski pokret i Hrvatski suverenisti, pod raznim imenima, vode Vukovar već deset godina ali ne samo da na izbore neće ići zajedno nego će biti i ljuti izborni protivnici na skorim izborima.

VEZANI ČLANCI:

– Na lokalnoj razini naši su odnosi u redu, i tu surađujemo deset godina, dok su na državnoj razini oni takvi kakvi jesu. U vrijeme izbora temperatura je dodatno podignuta, svatko se bori za sebe i čuju se svakakve riječi. Ono što se događa na lokalnoj razini jako malo je povezano s nacionalnom razinom – rekao je Penava.

Njegov koalicijski partner u Vukovaru i ljuti suparnik na parlamentarnim izborima Marijan Pavliček, inače predsjednik Hrvatskih suverenista, kaže da je za ovo što se događa među strankama desnice isključivi krivac DP.

– Dvije godine DP, kroz "svoje" medije i portale, proziva Most i Hrvatske suvereniste, a sada žele neku koaliciju. Cilj im je bio da se oni postave kao ti pod čijim kišobranom bi se vodila politika desnice. Neka se DP zapita kako to da nitko s desnice ne želi s njima u koaliciju. Je li to zbog nas ili je ipak do njih? Ja mislim da je to ipak do njih – riječi su Pavličeka koje jasno pokazuju kolike su podjele među strankama desnice.