Benčić otkrila zašto Možemo nije išao u veliku koaliciju: 'Svaka politika jest ideološka'

Sandra Benčić iz Možemo! danas je na konferenciji za medije u Saboru ustvrdila kako se današnja žurna prisega novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića treba gledati u kontekstu tzv. rata između premijera Andreja Plenkovića i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) koji je premijer sam započeo.

- Taj je rat kulminirao jučer kada je Uskok potpao pod utjecaj ureda premijera i njegovih eksplicitnih što usmenih što pismenih zahtjeva kojima je zatražio dokumentaciju o slučaju Geodetskog fakulteta kako bi ispitao radi li se možda ipak o nadležnosti DORH-a, odnosno Uskoka. To govori da gotovo više i nema institucije, posebno one pravosudne, koja je sposobna pružiti otpor pritiscima Andreja Plenkovića. Dakle, sada ih više nemamo. Imamo samo EPPO. Posve je jasno da je Uskok taj potez povukao kao direktan odgovor na pritiskle koji su dolazili iz ureda premijera i od samog premijera jer je on sam to govorio i od Uskoka to tražio. Cilj Andreja Plenkovića nije razriješiti pitanje nadležnosti, hoće li se voditi istraga i tko će je voditi, već je njemu jedini cilj da se kroz pitanje sukoba nadležnosti odgode zaključenje istrage i eventualna hapšenja, bilo Nine Koržinek Obuljen, bilo njenih najbližih suradnika. A sve to zbog izbora. Nakon što je glavna europska tužiteljica Laura Kövesi javno rekla kako je to bacanje dimne bombe ta dimna bomba ima svoju funkciju - ne samo zamagliti situaciju, nego i produljiti situaciju. To je cilj onoga što Plenković radi, političkim pritiskom na DORH i Uskok oko nekog tehničkog pitanja nadležnosti odgoditi izvršenje istrage i njene moguće ishode, čime on opstruira pravosudni sustav izravno i direktno. Takvih smo se primjera nagledali, ali tako eksplicitnih i jasnih primjera da premijer dođe na konferenciju za medije i izravno prozove DORH i Uskok, pošalje im dopis da izvole tražiti dokumentaciju i da oni to idući dan naprave, toga prije nije bilo Time je došlo do situacije da nemamo gotovo nijednu slobodnu, autonomnu i neovisnu instituciju koja je sposobna biti otporna na pritiske HDZ-a. No unutar mjesec dana to imamo prilike promijeniti na izborima. Sad kada smo došli do ovog stupnja zarobljavanja institucija, u slučaju da HDZ zaista na izborima osvoji vlast možete samo zamisliti gdje ćemo biti 2028. Vjerujem da nitko tamo ne želi biti - kazala je Benčić.

Izbori su jedino što nam preostaje

Uslijedilo je novinarsko pitanje - je li danas Turudićevom prisegom dezavuiran institut prisege jer se činom prisege preuzimaju ovlasti koje nosi funkcija na koju netko stupa pa onda ispada da ćemo sad, skoro dva i pol mjeseca, sve do isteka mandata sadašnje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek, imati dvije osobe koje su prisegnule na iste ovlasti, što je presedanski.

- To je još jedan primjer potpunog obesmišljavanja institucija koje imamo. Sve se obesmislilo. Više nikakvog smisla nema, primjerice, funkcija Sabora jer je premijer taj koji će proglasiti kada će se Sabor raspustiti. Neki misle da je to normalno, a to nije normalno. Mislilo se da bi bilo normalno kada netko prisegne, da onda taj netko i postane glavni državni odvjetnik. Ali ne, ni to više nije normalno. Normalno je nešto drugo. Normalno je ono što u određenom trenutku odgovara premijeru. Pa je li bilo situacija da premijer proziva DORH i Uskok kako će riješiti neko tehničko pitanje nadležnosti u istrazi?! Vidite li do kuda je to došlo. Zato me i ovo s Turudićevom prisegom ne čudi. Možemo o tome pisati Ustavnom sudu, no neće se to riješiti do izbora jer je i predsjednik Ustavnog suda osoba koja je u komunikaciji s onima koji sve to određuju. Sve su institucije zarobljene, a sada je i Uskok pao. To ne možemo rješavati nikako drugačije nego na izborima. Nema drugog načina. Institucionalne načine probali smo koristiti cijelo vrijeme, ali do instucija više nitko ne drži. Ustavni sud nije reagirao na očite neustavnosti koje su se događale u Saboru posljednje tri i pol godine. Znači, ni na to ne možemo računati. I na Markov trg je 12-13 tisuća ljudi došlo reći što misli o izboru Turudića. I je li itko reagirao? Nije. Nitko. I zato su izbori jedino što nam preostaje - ustvrdila je predsjednica zastupničkog kluba stranke Možemo!

Šerife, ne može

Na pitanje što misli o "prepucavanju" predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko ravnatelja SOA-e Daniela Markića, Benčić je najprije uzvratila kako to ne bi nazvala prepucavanjem.

- Sve je jasno. Predsjednik je jasno rekao da bi Markiću trebalo produžiti mandat na dva mjeseca, u smislu da bude vršitelj dužnosti, jer će u međuvremenu biti izbori i neće biti vlasti koja ga može imenovati. I zato je jasno da ga premijer ne može odmah trajno imenovati. Tu je predsjednik države u pravu. To što si Plenković dopušta nevjerojatno je. Kako on to misli da će imenovanje ravnatelja SOA-e biti trajno samo zato što si je on to tako zamislio?! Vlada će preksutra postati tehnička Vlada i premijer bi si sad za stalno "narihtao" tko će biti šef SOA. Pa ne može to tako. U ovakvim je situacijama jasno vidljivo koliko je bitno imati sustave kočnice i ravnoteže, koliko je bitno da postoji neka druga institucija gdje ne sjedi netko iz HDZ-a tko će reći: "Ej gle, šerife, ne može."

Politika bez vrijednosti ne postoji

Što se tiče velike, deseteročlane lijevo-liberalne koalicije, predvođene SDP-om, unutar koje se pojavljuju određeni prijepori i problemi, novinare je zanimalo bi li ti problemi mogli utjecati i na dogovore o točkastoj kolaciji između SDP-a i Možemo! u četiri izborne jedinice.

- Ne želim komentirati odnose među drugim strankama. Mi zato i nismo ulazili u takve velike koalicije jer mislimo da politika s kojom izlazite na izbore i s kojom želite preuzeti vlast mora biti koherentna oko ključnih reformskih poteza. I taj dogovor mora biti na određenom vrijednosnom spektru da bi to bilo moguće, zato što ne postoje nadideološke politike. Svaka politika jest ideološka jer je ideologija skup vrijednosti. Politika bez vrijednosti ne postoji. I zato smo rekli s kim smo spremni formirati vlast i na koji način izlazimo na izbore jer ovakve situacije u predizborno vrijeme nisu dobrodošle. Mi to sebi nismo htjeli napraviti - izjasnila se Benčić.

Pretrčivača s naše liste neće biti

Znači li to da upravo zato u većini izbornih jedinica Možemo! izlazi sam jer ne bi bio spreman ni na kakve kompromise, pitali su novinari na kraju.

- Ne zato što ne bismo bili spremni na takve ili onakve kompromise, nego zato što kada se nešto dogovara mora se postići određena koherentnost. Nama je bilo važno našim glasačima ponuditi da točno znaju za što daju glas i kome će taj glas ići, tko će onda sjediti u sabornici. I da se nikako ne može dogoditi da netko s naše liste ikada pretrči. Mi to garantiramo. Pretrčivača s naše liste neće biti. Jasno kažem, jednom kada sklopimo većinu to će biti s onima s kojima možemo ponuditi koherentan i provediv program. A prioritet broj jedan ove zemlje je maknuti HDZ od institucija i resursa, ali odmah iza toga jednako je važno onemogućiti da oni ponovno dođu na vlast za četiri godine, što znači da Vlada koja će biti buduća Vlada mora biti uspješna Vlada - poručila je Sandra Benčić.