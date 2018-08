'Poziv Putinu bio je neuobičajen, ali spontan'

Ruskog predsjednika Vladimira Putina na vjenčanje sam pozvala spontano, nakon što smo dan proveli zajedno za njegova posjeta Austriji početkom lipnja, oglasila se austrijska ministrica vanjskih poslova Karin Kneissl o posebnom gostu na svome vjenčanju prije desetak dana s poduzetnikom Wolfgangom Meilingerom.

Priznaje da je riječ o postupku protivnom diplomatskom protokolu, ali i kaže da “jedan ples s Putinom” ne mijenja ništa u stavu Austrije u odnosu na sankcije prema Rusiji.

– Na primanju te večeri podijelila sam pozivnice za vjenčanje predsjedniku Van Bellenu, kancelaru Kurzu i kolegama. Predstavila sam budućeg supruga Putinu riječima: Oboje smo stariji od 50 godina i prvi put ulazimo u brak.

Putin mu je rekao: “Zanimljiva žena. Jako ste hrabar čovjek.” Spontano sam mu dala pozivnicu – govori Kneissl. To se, kažu nazočni, događalo pred iznenađenim Kurzom i Van Bellenom.

– Da, sve je to neuobičajeno u protokolarnom smislu, ali spontano. Neki kažu da sam bila proračunata, ali nisam – kazala je.

O naklonu Putinu kaže da je to dio plesa, dok o političkim posljedicama dodaje: – Nemam problem sa sankcijama Rusiji, one su odluka vlade.

