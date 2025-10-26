Poziv Austrijancima na solidarnost i obranu vlastitih vrijednosti: 'Vojno smo neutralni, a moralno jasno pozicionirani!'

U Austriji je danas Nacionalni praznik - 70. jubilarna obljetnica trajne neutralnosti ove alpske zemlje. Riječ je o ustavnom zakonu kojim je 26. listopada 1955. godine Nacionalno vijeće proglasilo trajnu neutralnost Austrije. I njenu obvezu da neće pristupati vojnim savezima niti dozvoljavati strane vojne baze na austrijskom tlu. Odluka o neutralnosti bila je uglavljena još u svibnju iste godine u austrijski Državni ugovor, a provedena je u djelo 26. Listopada 1955. godine. Samo dan nakon što je i posljednji vojnik savezničkih vojnih snaga SAD-a, Velike Britanije, Francuske i SSSR-a 25. listopada napustio austrijsko tlo, do tada okupirane i na četiri zone podijeljene Austrije. Taj je povijesni događaj prvo nazvan “Danom zastave”, a 1965. godine preimenovan je u austrijski “Nacionalni praznik”.

Za Austrijance 26. listopad predstavlja mnogo više od Nacionalnog praznika. On simbolizira mir, nezavisnost i nacionalni ponos, koji su postali temelj austrijskog identiteta. U sklopu svečanog obilježavanja ovogodišnjeg jubilarnog Nacionalnog praznika Austrije, u nedjelju rano poslijepodne, više od 1000 novaka austrijske savezne vojske položilo prisegu na Heldenplatzu (Trg junaka), tik uz sjedište Ureda austrijskog predsjednika i Saveznog kancelarstva u Beču. Nazočni su bili predsjednik Republike Austrije Alexandera Van der Bellena, savezni kancelar iz Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker, njegova stranačka kolegica, ministrice obrane Klaudia Tanner i drugi austrijski visoki dužnosnici. Predsjednik Van der Bellen i kancelar Stocker u svojim su govorima pozvali Austrijance na solidarnost kao društva i aktivno zalaganje za demokraciju, mir i slobodu zemlje. Ove je godine, u povodu jubilarnog obilježavanja 70-godišnjice proglašenja trajne neutralnosti, savezna austrijska vojska i Vlada organizirale su posebno raznovrstan i bogat program. “Europa, a time i Austrija, sve je više izložena napadima i prijetnjama, vojno, kao i kulturno, ekonomski i tehnološki. Stoga je potrebna veća zaštita i obrana nego u prošlosti”, naglasio je austrijski predsjednik i vrhovni zapovjednik austrijskih oružanih snaga Van der Bellen. Šef austrijske države je ustvrdio kako su također ugrožene slobode u EU i samoj Austriji, pozvavši sve Austrijance da “štite i brane svoje vrijednosti i svoj način života”, u uredu, u školi, kod kuće i na društvenim mrežama. “Za svoju sigurnost, Austrija ulaže u austrijske oružane snage, u učinkovitu zaštitu od katastrofa, kibernetičkih napada i dezinformacija, kao i jačanja gospodarstva”, istakao je kancelar Stocker u svom govoru dodavši: “Ali sigurnost također znači obranu vlastitih vrijednosti i zajedništvo kao društva, posebno u teškim vremenima”.

Stocker je stoga pozvao Austrijance na borbu za demokraciju, trajnu neutralnost Austrije, vladavinu prava, slobodu medija i izražavanja, te “načina zajedničkog življenja”. Vezano uz stalne rasprave o austrijskoj neutralnosti austrijski kancelar je rekao: “Austrija je vojno neutralna, a moralno je jasno pozicionirana”! “ Za Austriju je 2025. posebno značajna godina: 80 godina nakon kraja Drugog svjetskog rata, 70 godina trajne neutralnosti, 70 godina nakon potpisivanja austrijskog Državnog ugovora i 30 godina od ulaska Austrije u Europsku uniju. Ti su jubileji prekretnice u povijesti koje su našu Austriju učinile onim što je danas - slobodnom, ugodnom i uspješnom zemljom u srcu Europe”, napomenuo je Stocker. Ministrica obrane Klaudia Tanner (ÖVP) je upozorila na glasove koji pokušavaju društvenim problemima raditi protiv sigurnosti. Ministričin je cilj, kako je naglasila, austrijske oružane snage učiniti “najboljom i najjačom vojskom u povijesti Druge Republike”. Austrijski potkancelar iz redova socijaldemokrata (SPÖ) je rekao kako je “Austrija oduvijek gledala na svoju neutralnost kao mandat za predanu mirovnu politiku, a ne kao na neku ravnodušnost”. Naglasio je značaj demokracije koja počiva na zajedništvu austrijskih građana, te socijalne sigurnosti. S druge strane, čelnik oporbene krajnje desne Slobodarske stranke Austrije (FPÖ) Herbert Kickl komentirao je austrijsku neutralnost kao “dragocjenu ostavštinu”, koju prema njegovim riječima ugrožavaju “stanke sustava”. Kickl smatra da je austrijska vladajuća koalicija, koju čine Narodna stranka (ÖVP), socijaldemokrati (SPČ) i liberali Neosa uvela “ekonomski rat” i stoga je duboko zabrinut “da će nas uvući i u izravan vojni sukob iumeđu NATO-a i Rusije”. Iz navedenih razloga Kickl je pozvao austrijske građane na pružanje “političkog otpora”. Čelnica stranke Zelenih Leonore Gewessler je povodom Dana državnosti izdala priopćenje za javnost u kojem se zalaže za “samouvjeren pogled unaprijed”.

Uz opasku kako je Austrija u svojoj bogatoj povijesti dokazala da je moguće postići velike stvari “čak i u vremena kada se ponekad čini da vas sve ruši”. U nedjelju je u fokusu zbivanja bila demonstracija austrijskih oružanih snaga na Heldenplatzu, izložba uživo, s čime sve raspolaže austrijska moderna vojska, koja je privukla brojne posjetitelje, posebice muškog roda. Riječ je, između ostalih eksponata, o oklopnim vozilima, Eurofighteru, vojnom helikopteru “Black Hawk” itd. U nedjelju su austrijski građani, također imali priliku, u sklopu “Otvorenih vrata”, ući u Hofburg gdje je smješten ured predsjednika Van der Bellena i upoznati ga osobno, kao i u zgradu Saveznog austrijskog kancelarstva gdje je na posjetitelje čekao kancelar Stocker. Ali i u zgradu austrijskog Parlamenta, za čiji se je ulazak prijavilo više od 10.000 zainteresiranih posjetitelja. Svečano obilježavanje Dana državnosti počelo je u nedjelju prijepodne, tradicionalnim polaganjem vijenca poginulim vojnicima i žrtvama pružanja otpora u prostoriji posvećenja Vanjskih vrata dvorca Hofburg (Burgtor). Vijence su položili prvo austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen, u nazočnosti ministrica obrane Klaudia Tanner i najviših vojnih predstavnika. Potom i kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker u ime austrijske trostranačke savezne Vlade. Nazočni su bili potkancelar i čelnik socijaldemokrata (SPÖ) Andreas Babler i šefica austrijske diplomacije i čelnice Neosa Beate Meinl Reisinger. Čestitamo svim Austrijancima 26. listopad - njihov Nacionalni praznik trajne neutralnosti!