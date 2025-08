Iko iz Sinja sve iznenadio svojom gestom za vrijeme Thompsonovog koncerta: 'Ja to radim za narod'

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju, koji je privukao čak 150 tisuća ljudi, mnogi će pamtiti zbog glazbe i spektakla, kako i guže u gradu, ali nekolicina će se tog dana sjetiti i zbog dobrog djeda Ike i besplatnog parkinga. Zbog ogromne posjećenosti i prometnog kolapsa na ulazu u grad, vozači su satima tražili slobodno mjesto za parkiranje. U toj gužvi, jedan lokalni djed, Iko, odlučio je spontano otvoriti vrata svoje obiteljske njive tik do vinograda, i ponuditi je kao besplatni parking.

– Moj dida je na svoju ruku počeo usmjeravati ljude na našu obiteljsku ledinu, kad je vidio kolika je kolona i da jadni ljudi nemaju gdje. Nije to planirao, ali srce mu nije dalo da ih pusti da lutaju – ispričala je njegova unuka za Slobodnu Dalmaciju.

U samo nekoliko sati na njegovoj zemlji parkiralo je više od 400 automobila. Iako su mu brojni posjetitelji htjeli platit ili barem donijeti piće, Iko je sve odlučno odbijao.- Pitali su ga: "Hoćete li barem pivu?", a on je rekao: "Neću ništa, imam ja svog vina." – dodala je unuka. – On nije ni desničar, ni ‘rvatina’, ni fanatik. On je jednostavno dobar čovjek kojem je bilo žao ljudi. Netko mu je rekao: "Hvala što ovo radite za Thompsona", a on je odgovorio: "Ne radim ja za Thompsona, nego za narod."

Dok je tisuće slavilo podno tvrđave, djed je – spavao. A kad su se ljudi u ranim jutarnjim satima sami počeli isparkiravati iz njegove ledine, pomagali su jedni drugima u mraku i na uzbrdici, bez problema. Do jutra je ostao samo jedan auto s ispražnjenim akumulatorom, kojem je pomogla djedova rodbina.