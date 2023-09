Potvrđena optužnica protiv Amira Mafalanija i majke mu koja mu je slala CD-ove u zatvor

Bilo ih je petero, a na optuženičku klupu sjesti će ih četvero jer je jedan ranije priznao krivnju te se nagodio s tužiteljstvom. A protiv njih četvero, optuženih u jednoj od bizarnijih pravosudnih priča, koja je uključivala jednu majku, dvojicu osuđenika te dvojicu djelatnika Kaznionice u Lepoglavi, potvrđena je optužnica na zagrebačkom Županijskom sudu.

Riječ je o postupku u kojem su optuženi Amir Mafalani, koji služi kaznu zbog svoje uloge u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića, Armend Musliu, koji služi kaznu zbog otmice i ubojstva Jure Bajde. Branka Mafalani, majka Amira Mafalanijeve te Robert Teodor Šepak, viši strukovni savjetnik u Odjelu za tretman. Bio je optužen i Marijan Končevski, koji je priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om.

USKOK u optužnici tvrdi i da su u Kaznionicu u Lepoglavi, preko Mafalanijeve majke stizali CD-ovi na kojima su bili razni filmovi i serije, uključujući i pornografiju te anabolički steroidi za smirenje. Dvojac zaposlen u Kaznionici u Lepoglavi je te predmete neovlašteno unosio. Osim CD-ova, na ovakav način stizale su i SIM kartice i mobiteli. Končevskom i Šepaku to je dostavljala Mafalanija majka, a oni su to davali Mafalaniju i Musliuu, iako su znali da zatvorenici takve predmete ne smiju imati. Prema tvrdnjama USKOK-a, Končevski i Šepak radili su to za obećanu novčanu nagradu.

POVEZANI ČLANCI:

Tijekom istrage, Mafalani i njegova majka bili su tajno praćeni i prisluškivani, a razgovarali su o tome koje mu je filove i serije presnimila, kakvi su ti filmovi te kako mu je i preko koga to poslala. Tajni nadzor nad Mafalanijem i njegovom majkom je počeo je nakon što je kod Armenda Musliua nađen mobitel. Mobitel je nađen pretragom njegove ćelije, pa se počelo istraživati kako je unesen u zatvor, a istraga je razotkrila i ostale koji su kasije optuženi. Brzo se otkrilo da je Končevski "gospodin" kojeg Branka Mafalani spominje u razgovorima sa svojim sinom.

Prema Mafalanijevom nalogu, ona pošiljke s filmovima poštom šalje Končevskom koji to prosljeđuje Mafalaniju. U priču su bile uključene i majke nekih drugih zatvorenika koje su se javljale Branki Mafalani jer su čule su da ona šalje pošiljke svome sinu, pa su i one željele svojima.