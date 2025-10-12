Postignut neobičan kompromis u Njemačkoj: Evo kako će se odlučiti tko će ići na služenje vojnog roka

Spor oko uvođenja novog vojnog roka u Njemačkoj čini se riješenim: Unija (CDU/CSU) i SPD postigli su neobičan kompromis – obvezni vojni rok odlučivat će se izvlačenjem na lutriji, piše Fenix Magazin.

Prema informacijama RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dvije stranke dogovorile su sustav koji bi trebao pojednostaviti proces i učiniti ga pravednijim.

Kako će novi sustav funkcionirati?

Svi mladi muškarci morat će ispuniti obvezni upitnik, a iz te skupine nasumično će se izvući kandidati koji će biti pozvani na liječnički pregled i razgovor. Ako se ne javi dovoljan broj dobrovoljaca, izvučeni kandidati mogu biti obavezani služiti vojni rok u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Ovaj model temelji se na danskom sustavu, gdje vojna obveza postoji za sve, ali se u službu poziva tek oko petine mladih putem ždrijeba. Koalicija smatra da time rješavaju dva problema: smanjuju birokraciju i povećavaju pravednost, jer odluka o službi ovisi o sreći, a ne o političkim ili društvenim kriterijima.

Važna uloga ministra obrane

Ministar obrane Boris Pistorius (SPD) sada mora predstaviti konkretne brojke o potrebnom broju vojnika i vremenu početka provedbe. Te će brojke biti osnova za odluku o početku primjene novog sustava.

Dosadašnji nacrt zakona predviđa da Bundestag može pozvati ročnike samo ako „obrambenopolitička situacija zahtijeva brzo povećanje vojne spremnosti“. No, Unija traži da se pozivni mehanizam izričito ugradi u zakon, umjesto da ovisi o političkoj procjeni.

Prema RND-u, koalicijske frakcije trebale bi u utorak raspraviti detalje kompromisa, a javnost će o rezultatima biti obaviještena već u srijedu. U četvrtak je predviđeno prvo čitanje u Bundestagu, gdje će se pokazati kolika je stvarna podrška novom zakonu i hoće li „vojni rok po ždrijebu“ postati stvarnost u Njemačkoj.