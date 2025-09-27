Naši Portali
PROTIV OBAVEZNOG VOJNOG ROKA

U Zagrebu skup protiv vojnog roka: 'Želimo ulaganje u nas, ne u bombe'

Foto: Matej Pavelić
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
27.09.2025.
u 13:18

Organizator prosvjeda, Centar za ekonomsko obrazovanje, poručuje kako je vojni rok nepravedan i nepotreban. “Većina građana, kao i većina saborskih zastupnika, nije niti će ikada služiti vojni rok. Što zbog dobne i spolne strukture stanovništva, što zbog MORH-a koji zapravo traži 4.000 ročnika godišnje, svakog desetog vojnog obveznika. Hrvatsku su u Domovinskom ratu obranili dragovoljci. Nije bilo opće mobilizacije”, istaknuli su.

Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu danas se održava veliki prosvjed protiv ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka. Okupljeni građani nose transparente s porukom “Stop obaveznom služenju vojnog roka” i traže da Vlada odustane od te ideje.

U govoru okupljenima naglašeno je i da je ustavom zabranjeno nametanje obveza temeljenih na spolu. “Ustavom je zabranjeno uvoditi građanima vojnu obvezu na temelju njihovog spola, jednako kao što bi bilo zabranjeno ženama uvoditi obvezu služenja (ili 'temeljnog osposobljavanja' da služe) kao odgojiteljice u vrtiću”, rekli su organizatori, prenosi Zagreb.info.

Kritizirali su i ponudu države ročnicima. “Da država pošteno plaća vojsku, imala bi dovoljno dragovoljaca. Ali dok ugostitelji ne uspijevaju pronaći sezonske radnike za 1250 € + smještaj i hranu, Vlada nudi 900 € ročnicima koji imaju obvezu biti u pričuvi do 55. godine i pita se zašto ljudi ne žele služiti vojsku dok dronovi padaju po Europi”, poručili su.

"Ne želimo obvezni vojni rok. Zato smo i danas ovdje. Je li Vlada pitala mlade? Nije" poručili su iz Mreže Mladih danas na prosvjedu. "Diskriminacija nije domoljublje" dodaju kažu kako mladi nisu bili uključeni u odlučivanje. "Želimo ulaganje u obrazovanje" kazali su i dodali "Želimo ulaganje u nas, ne u bombe". "Nismo topovsko meso. Dodatna polarizacija u društvu nam ne treba. Mentalno zdravlje nije igra. Treba nam nada, a ne strah" poručuju. "Mladi trebaju biti partneri a ne objekti politike. Ulaganje u malde je ulaganje u budućnost. Mladi nisu samo vojnici. Oni su naša sadašnjost i budućnost" dodaju. 

Avatar Provokator1
Provokator1
13:36 27.09.2025.

Hrvatsku su obranili dragovoljci, između mnogih i ja....ali smo u onoj vojsci naučili temeljne vojne vještine i rukovanje s naoružanjem. Nije mi namjera glorificiranje one vojske već samo činjenica da vojni obuku treba proći svatko.

Avatar Dr Evil
Dr Evil
13:29 27.09.2025.

Slažem se, tko ne želi u vojsku trebao bi ići na obavezni tečaj ruskog jezika (položiti jedan semestar).

Avatar Idler 3
Idler 3
13:29 27.09.2025.

"...obranili dragovoljci - nije bilo opće mobilizacije..."...??? Blago nami z ovak stručnim i informiranim "mladima". Neg kaj ne pokreneju peticiju "Majčina ruka" za sirote soldate kaj navečer nebuju mogli zaspat 🤪

