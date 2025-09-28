Već 350 tisuća mladića nije prošlo vojnu obuku. Tko će nas braniti

Uoči saborske rasprave o promjeni zakona kojim bi se reinkarnirao obvezni vojni rok za mladiće (19-godišnjake), u trajanju od svega 60 dana, u Zagrebu na Trgu bana Jelačića organiziran je i prvi prosvjedni skup protiv vraćanja te obveze. Okupio je po lijepom subotnjem danu na zagrebačkoj špici 50-ak sudionika pa se može reći da je bilo više golubova nego prosvjednika. Očito da većina Hrvata shvaća dramatiku vremena u kojem ponovno živimo.



Nitko u Hrvatskoj nije imao želju znatno povećavati vojni proračun ni opet uvoditi kakav-takav obvezni vojni rok, odnosno organizirati temeljnu vojnu obuku kako bi mladići znali barem osnovno rukovanje oružjem. No ta je potreba došla iznenada i nešto se moralo napraviti. Europa je u miru živjela jako dugo, desetljećima, dok je Hrvatska iz ratnog stanja i poratne obnove izašla zapravo tek prije 20-ak godina. Stoga je 2008. zamrznula obvezni vojni rok, vojsku svela na onu profesionalnu i na brojno stanje između 14 i 16 tisuća profesionalnih vojnika.