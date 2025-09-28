Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Već 350 tisuća mladića nije prošlo vojnu obuku. Tko će nas braniti

28.09.2025. u 09:27

Prvi skup protiv vojnog roka okupio je više golubova nego prosvjednika. Očito da većina Hrvata shvaća da 15 tisuća profesionalnih vojnika sada nije dovoljno

Uoči saborske rasprave o promjeni zakona kojim bi se reinkarnirao obvezni vojni rok za mladiće (19-godišnjake), u trajanju od svega 60 dana, u Zagrebu na Trgu bana Jelačića organiziran je i prvi prosvjedni skup protiv vraćanja te obveze. Okupio je po lijepom subotnjem danu na zagrebačkoj špici 50-ak sudionika pa se može reći da je bilo više golubova nego prosvjednika. Očito da većina Hrvata shvaća dramatiku vremena u kojem ponovno živimo.

Nitko u Hrvatskoj nije imao želju znatno povećavati vojni proračun ni opet uvoditi kakav-takav obvezni vojni rok, odnosno organizirati temeljnu vojnu obuku kako bi mladići znali barem osnovno rukovanje oružjem. No ta je potreba došla iznenada i nešto se moralo napraviti. Europa je u miru živjela jako dugo, desetljećima, dok je Hrvatska iz ratnog stanja i poratne obnove izašla zapravo tek prije 20-ak godina. Stoga je 2008. zamrznula obvezni vojni rok, vojsku svela na onu profesionalnu i na brojno stanje između 14 i 16 tisuća profesionalnih vojnika.

Ključne riječi
obvezni vojni rok vojni rok

Komentara 45

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
09:45 28.09.2025.

Mogu i oni koji još nisu služili dobroboljno odslužiti koji mjesec. Mislim da ih ima puno koji bi to rado radili već zbog avanturizma. A ima i onih sa srcem i intelektom koji to smatraju svojom dužnošću.

PP
pp
09:45 28.09.2025.

Ja sam jedan od tih i danas mi je žao. Iako prva sam generacija za koju je vojni rok bio ukinut pa nije niti bila moja odluka. Ali sam kao mladić podlegao propagandi protuhrvatskih medija da je to bezveze i da nam ne treba. Danas me je sram. Ali napredovao sam od tada. Bar to. I smatram da bi država trebala po zakonu pozvati sve nas koji nismo služili retroaktivno. Sve. Bez iznimke. Muško, žensko, odvojeno i prilagođeno po spolu. Nema priziva savjesti. Svi idu ravnopravno. Jer je to pametno. Da Hrvatska može podići vojsku od 500 000 ljudi u slučaju opasnosti nitko nas ne bi dirao. To se zove mir kroz snagu. Nitko ne napada jakog. Nasilnik napada slabog. Onog za kojeg procijeni da se ne može braniti. Trebamo se ugledati na Švicarsku, Finsku, Singapur, Izrael. Sve male, uspješne, bogate, tehnološki napredne države imaju jake vojske i brojnu pričuvu za nedaj Bože.

VI
viviann
10:06 28.09.2025.

Nitko te nece braniti, brani se sam. Pokupi se i idi negdje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još