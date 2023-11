Posadili stabla u Perjasici; do kraja godine posadit će ih ukupno 8.000 po Hrvatskoj

Zahvaljujući donacijama svojih gostiju, hotelska kuća Valamar ove će godine, kroz drugo izdanje donacijske kampanje „Easy as one, two, tree“ zasaditi više od 8.000 novih stabala na lokacijama u Hrvatskoj. Ovogodišnja je akcija započela ovih dana na šumskom području naselja Perjasice u Karlovačkoj županiji gdje je na dijelu šumskog terena nužno pošumljavanje, pa se Valamar uključio u projekt u suradnji sa partnerima, među ostalim i Hrvatskim šumama koje su vlasnik šumskog područja u Karlovačkoj županiji.

U kampanji „Easy as one, two, tree“, Valamarovi zaposlenici pomažu u akciji pošumljavanja, pa su tako ovih dana po tom zadatku bili u Perjasici.

Kampanja “Easy as one, two, tree” pokrenuta je prošle godine u suradnji s CO2MPENSATING BY PLANTING, inicijativom Saveza izviđača Hrvatske, Hrvatskih šuma i agencije HEARTH koja ima za cilj omogućiti tvrtkama, gradovima i općinama da neutraliziraju svoj ugljični otisak sadnjom stabala.

Prošle godine Valamar je zasadio više od 3.000 stabala u Splitsko-dalmatinskoj i Karlovačkoj županiji, a u kampanji su veliku ulogu igrali gosti Valamarovih objekata. U sklopu akcije „Easy as one, two, tree“ svaki Valamarov gost ove sezone tijekom svog boravka imao je mogućnost donirati za sadnju stabala, a za svako stablo Valamar se obvezao posaditi još jedno.

Foto: Valamar

- Kao vodeća turistička tvrtka u Hrvatskoj, imamo posebnu odgovornost sustavno primjenjivati visoke standarde u zaštiti okoliša. U svojim destinacijama već brinemo o 80.000 stabala te provodimo niz programa očuvanja Jadranskog mora i bioraznolikosti. Tako smo u brojnim objektima postavili kućice za gniježđenje ptica u suradnji s udrugom BIOM te hotele za kukce. Raduje nas što smo svi zajedno dio pozitivne promjene, zato bih se ponovo htjela posebno zahvaliti našim gostima na njihovim donacijama i našim zaposlenicima koji su volontirali i pomogli u sadnji novih stabala u Karlovačkoj županiji - kazala je Tea Pestotnik Prebeg, direktorica sektora kvalitete i održivosti u Valamaru.

Valamar je prva turistička kompanija u Hrvatskoj koja je integrirala održivi razvoj u upravljanje poslovanjem i razvojem te objavila ciljeve održivosti prema ESG okviru. Kompanija je nedavno pristupila i globalnoj „Science Based Targets“ inicijativi, koja okuplja više od četiri tisuće kompanija koje su se obvezale smanjiti emisije stakleničkih plinova u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma i najnovijim znanstvenim saznanjima o klimi. Inicijativa podržava globalno gospodarstvo u postizanju dva cilja – prepoloviti emisije stakleničkih plinova do 2030. i postići neto nultu stopu emisija do 2050. godine. Do 2025. godine Valamar planira doseći ugljičnu neutralnost u prvom i drugom opsegu te planira uložiti 50 milijuna eura u destinacije i društveni učinak.