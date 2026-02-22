Strašna tragedija: Žena se onesvijetila tijekom vožnje, preminula u ambulanti

"U nedjelju, 22. veljače u ranim jutarnjim satima, u Glini se dogodio nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom. Tijekom vožnje, 45-godišnjakinja je kao putnica u automobilu izgubila svijest, te je prevezena u ambulantu u Glini gdje je preminula", javlja PU sisačko-moslavačka.

Pregledom mrtvozornice na mjestu događaja na tijelu nisu pronađene vidljive vanjske ozljede. Tijelo preminule prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija, te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

