Strašna tragedija: Žena se onesvijetila tijekom vožnje, preminula u ambulanti

"U nedjelju, 22. veljače u ranim jutarnjim satima, u Glini se dogodio nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom. Tijekom vožnje, 45-godišnjakinja je kao putnica u automobilu izgubila svijest, te je prevezena u ambulantu u Glini gdje je preminula", javlja PU sisačko-moslavačka.
Pregledom mrtvozornice na mjestu događaja na tijelu nisu pronađene vidljive vanjske ozljede. Tijelo preminule prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija, te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
