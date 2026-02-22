Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLIJEDI OBDUKACIJA

Strašna tragedija: Žena se onesvijetila tijekom vožnje, preminula u ambulanti

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
22.02.2026.
u 11:12

Pregledom mrtvozornice na mjestu događaja na tijelu nisu pronađene vidljive vanjske ozljede

"U nedjelju, 22. veljače u ranim jutarnjim satima, u Glini se dogodio nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom. Tijekom vožnje, 45-godišnjakinja je kao putnica u automobilu izgubila svijest, te je prevezena u ambulantu u Glini gdje je preminula", javlja PU sisačko-moslavačka.

Pregledom mrtvozornice na mjestu događaja na tijelu nisu pronađene vidljive vanjske ozljede. Tijelo preminule prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija, te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
 

Ključne riječi
tragedija nesvijest Glina

Komentara 1

Pogledaj Sve
AG
agape
12:01 22.02.2026.

Slijedi OBDUKACIJA?! 🤦

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ličko Petrovo Selo: Nekadašnji Vojni aerodrom Zeljava
Video sadržaj
27
PROSVJED U LICI

FOTO Bivši Titov kompleks vrijedan milijarde žele nastaniti migrantima: 'Očekivali smo turistički razvoj, a ne ovo'

Organizatori današnjeg prosvjeda su općina i načelnik Matejčić koji navodi kako su mještani protiv montaže 450 stambenih kontejnera na pistama Željave, nasilnog dovođenja 1500 migranata,  buduće izgradnje novih zgrada na području vojarne, ugrožene sigurnosti domaćih ljudi, uništavanja turizma na Plitvicama koji se gradi 30 godina, nebrige države nad Plitvicama i Likom...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!