Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VL
Autor
Stjepan Meleš
HAJDUK - RIJEKA

UŽIVO Hajduk poveo preko Livaje pa ekspresno dobio crveni karton (1:0)

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
22.02.2026. u 19:20
Tekstualni prijenos utakmice Hajduka i Rijeke možete pratiti na portalu večernjeg lista od 17:45.
HAJDUK
Livaja 79'
1-0
RIJEKA
23. kolo HNL-a Hajduk - Rijeka, 17:45, Poljud, Split
Nadoknada
90' (Nadoknada)

Pet minuta nadoknade. 

Crveni karton
79' (Crveni karton )

Sigur je nakon sukoba s Radeljićem dobio crveni karton. 

Gol
79' (Gol)

Livaja je pogodio glavom nakon ubacivanja Darija Marešića. Ostao je nečuvan na drugoj stativi te je lagano s pet metara zabio za 1:0.

64'

Nesporazum Hrgovića i Silića koji je mogao završiti kobno. Čistu loptu je Hrgović glavom prebacio preko Silića i izbacio u korner.

61'

Armada s gostujuće tribine baca baklje, na kratko je prekinuta utakmica.

52'

Adu-Adjei je pucao nečuvan glavom nakon ubacivanja Oreča s desne strane. No opet Silić sjajno brani. 

51'

Gojak je promašio veliku šansu za vodstvo Rijeke. Silić mu je sjajno obranio, nakon toga je Vignato pucao u blok.

Zamjena
46' (Zamjena)

Kod Rijeke je ušao Barco, a izašao Toni Fruk. Marešić će debitirati za Hajduk, zamijenio je Šarliju.

46'

Počelo je drugo poluvrijeme. 

45'

Kraj prvog dijela. 

Crveni karton
45' (Crveni karton )

Victor Sanchez je izgubio živce i ušao u teren kako bi se raspravljao sa sucem Darijem Belom. Dobio je izravni crveni karton te je bijesan otišao s igrališta.

Crveni karton
44' (Crveni karton )

Veznjak Rijeke nagazio je Huga Gullamona po gležnju. Bio je to opasan start. Najprije je Dario Bel dao žuti karton, a onda je pogledao snimku i pokazao crveni. 

36'

Lopte unatrag prema Siliću razbjesnile su splitsku publiku, čuju se zvižduci s tribina. 

26'

Dobru akciju odigrali su Brajković i Pukštas. Amerikanac je dao lijepo isprve povratnu loptu za Brajkovića, koji je pucao, ali obranio je njegov udarac Zlomislić.

25'

Mogla je Rijeka puno bolje iskoristiti ovu šansu, Fruk je pucao ali slabo, brani to Silić.

Žuti karton
13' (Žuti karton )

Livaja je podvalio loptu u prostor za Šegu, kojeg je u trku dotaknuo Zlomislić. Pao je napadač Hajduka u šesnaestercu Rijeke i dobio žuti karton za simuliranje, čak i nakon provjere VAR-a.

10'

Gojak je natrčao na odbijenu loptu, pucao je isprve s ruba šesnaesterca, ali nije pogodio okvir gola. 

2'

Pada Adu-Adjei u kaznenom prostoru Hajduka nakon duela s Krovinovićem. Ništa nije sudio glavni sudac Dario Bel.

Početak
1' (Početak)

Počeo je derbi u Splitu. 

SASTAVI

Hajduk: Silić; Sigur, Raci, Šarlija, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Pukštas, Šego, Brajković - Livaja

Rijeka: Zlomislić; Radeljić, Majstorović, Devetak - Oreč, Dantas, Gojak, Petrović - Vignato, Fruk - Adu-Adjei

LJESTVICA

Ovako trenutačno izgleda prvenstvena ljestvica:


   

KOGA NEMA?

Ovaj derbi obilježit će i izostanci s obje strane. Hajduk u ovu utakmicu ulazi bez ključnih igrača poput suspendiranog Ante Rebića te ozlijeđenih Ikera Almene, Ivušića i Durdova.

Victor Sanchez zbog suspenzije neće moći računati na dvojicu vrlo bitnih igrača: Antu Mateja Jurića te Justasa Lasickasa, a za nastup je upitan i Duje Čop.

Derbi 23. kola HNL-a igra se na splitskom Poljudu. Drugoplasirani Hajduk ugostit će treću Rijeku u trećem Jadranskom derbiju ove sezone.

Momčad Gonzala Garcije oporavila se nakon uvodna dva poraza u drugom dijelu sezone te su zaredali dvije pobjede u posljednja dva kola, a taj niz žele nastaviti i danas. Posao im neće biti nimalo lak budući da ih čeka protivnik prepun elana nakon velike europske pobjede prije samo tri dana. Valja istaknuti i kako je upravo Rijeka nanijela najteži poraz Hajduku u eri Gonzala Garcije, u 14. kolu na Rujevici rezultat je bio čak 5:0 u korist momčadi Victora Sancheza.

Svakako treba istaknuti i kako Gonzalo Garcia još ni iz jednog derbija na klupi Hajduka nije izašao kao pobjednik. Protiv Dinama ima rezultate 1:1 i 0:2, a protiv Rijeke 2:2 i 0:5.

Rijeka utakmicu dočekuje u fantastičnoj atmosferi, ali postavlja se pitanje jesu li noge još uvijek teške nakon zahtjevne utakmice na Cipru. Momčad Victora Sanceza ima dvije pobjede u nizu, a dodatno samopouzdanje daje i već spomenuta povijest Victora Sancheza s Hajdukom. Ako je španjolski stručnjak dosad na klupi Rijeke dokazao jedno, to je da zna odlično pripremiti momčad za velike utakmice, a nema razloga da se isto ne pokaže i danas.

Komentara 20

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
18:31 22.02.2026.

Riječki trener izgubio živce.....

Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
19:30 22.02.2026.

Ovaj španjolski seljačić koji je momentalno trener HNK Rijeka bi se ipak trebao malo kontrolirati. Nakon što je igrač Rijeke opravdano isključen zbog opasnog starta ovaj je je potpuno izgubio kontrolu nad sobom i izveo nikada viđen divljački performans na našim stadionima. Ne sjećam se da je ijedan hrvatski, ali i strani trener, a bila su tu i neka poznata i slavna imena hrvatskog i svijetskog nogometa, pa nismo vidjeli takav primitivluk kao što nas je počastio ovaj Španjolac. Odi si u Španjolsku divljati, možda je to tamo simpatično i normalno. Mislim da bi ga ovaj puta trebalo drastično kazniti da zapamti i da mu ovakvi ispadi više ne padnu na pamet.

LU
Lustrator
18:41 22.02.2026.

Za ono dati crveni karton to svijet nije vidio pa hajdukovac se zabio u petrovića

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još