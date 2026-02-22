UŽIVO Hajduk poveo preko Livaje pa ekspresno dobio crveni karton (1:0)

Pet minuta nadoknade.
Sigur je nakon sukoba s Radeljićem dobio crveni karton.
Livaja je pogodio glavom nakon ubacivanja Darija Marešića. Ostao je nečuvan na drugoj stativi te je lagano s pet metara zabio za 1:0.
Nesporazum Hrgovića i Silića koji je mogao završiti kobno. Čistu loptu je Hrgović glavom prebacio preko Silića i izbacio u korner.
Armada s gostujuće tribine baca baklje, na kratko je prekinuta utakmica.
Adu-Adjei je pucao nečuvan glavom nakon ubacivanja Oreča s desne strane. No opet Silić sjajno brani.
Gojak je promašio veliku šansu za vodstvo Rijeke. Silić mu je sjajno obranio, nakon toga je Vignato pucao u blok.
Kod Rijeke je ušao Barco, a izašao Toni Fruk. Marešić će debitirati za Hajduk, zamijenio je Šarliju.
Počelo je drugo poluvrijeme.
Kraj prvog dijela.
Victor Sanchez je izgubio živce i ušao u teren kako bi se raspravljao sa sucem Darijem Belom. Dobio je izravni crveni karton te je bijesan otišao s igrališta.
Veznjak Rijeke nagazio je Huga Gullamona po gležnju. Bio je to opasan start. Najprije je Dario Bel dao žuti karton, a onda je pogledao snimku i pokazao crveni.
Lopte unatrag prema Siliću razbjesnile su splitsku publiku, čuju se zvižduci s tribina.
Dobru akciju odigrali su Brajković i Pukštas. Amerikanac je dao lijepo isprve povratnu loptu za Brajkovića, koji je pucao, ali obranio je njegov udarac Zlomislić.
Mogla je Rijeka puno bolje iskoristiti ovu šansu, Fruk je pucao ali slabo, brani to Silić.
Livaja je podvalio loptu u prostor za Šegu, kojeg je u trku dotaknuo Zlomislić. Pao je napadač Hajduka u šesnaestercu Rijeke i dobio žuti karton za simuliranje, čak i nakon provjere VAR-a.
Gojak je natrčao na odbijenu loptu, pucao je isprve s ruba šesnaesterca, ali nije pogodio okvir gola.
Pada Adu-Adjei u kaznenom prostoru Hajduka nakon duela s Krovinovićem. Ništa nije sudio glavni sudac Dario Bel.
Počeo je derbi u Splitu.
Hajduk: Silić; Sigur, Raci, Šarlija, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Pukštas, Šego, Brajković - Livaja
Rijeka: Zlomislić; Radeljić, Majstorović, Devetak - Oreč, Dantas, Gojak, Petrović - Vignato, Fruk - Adu-Adjei
Ovako trenutačno izgleda prvenstvena ljestvica:
Ovaj derbi obilježit će i izostanci s obje strane. Hajduk u ovu utakmicu ulazi bez ključnih igrača poput suspendiranog Ante Rebića te ozlijeđenih Ikera Almene, Ivušića i Durdova.
Victor Sanchez zbog suspenzije neće moći računati na dvojicu vrlo bitnih igrača: Antu Mateja Jurića te Justasa Lasickasa, a za nastup je upitan i Duje Čop.
Derbi 23. kola HNL-a igra se na splitskom Poljudu. Drugoplasirani Hajduk ugostit će treću Rijeku u trećem Jadranskom derbiju ove sezone.
Momčad Gonzala Garcije oporavila se nakon uvodna dva poraza u drugom dijelu sezone te su zaredali dvije pobjede u posljednja dva kola, a taj niz žele nastaviti i danas. Posao im neće biti nimalo lak budući da ih čeka protivnik prepun elana nakon velike europske pobjede prije samo tri dana. Valja istaknuti i kako je upravo Rijeka nanijela najteži poraz Hajduku u eri Gonzala Garcije, u 14. kolu na Rujevici rezultat je bio čak 5:0 u korist momčadi Victora Sancheza.
Svakako treba istaknuti i kako Gonzalo Garcia još ni iz jednog derbija na klupi Hajduka nije izašao kao pobjednik. Protiv Dinama ima rezultate 1:1 i 0:2, a protiv Rijeke 2:2 i 0:5.
Rijeka utakmicu dočekuje u fantastičnoj atmosferi, ali postavlja se pitanje jesu li noge još uvijek teške nakon zahtjevne utakmice na Cipru. Momčad Victora Sanceza ima dvije pobjede u nizu, a dodatno samopouzdanje daje i već spomenuta povijest Victora Sancheza s Hajdukom. Ako je španjolski stručnjak dosad na klupi Rijeke dokazao jedno, to je da zna odlično pripremiti momčad za velike utakmice, a nema razloga da se isto ne pokaže i danas.
Ovaj španjolski seljačić koji je momentalno trener HNK Rijeka bi se ipak trebao malo kontrolirati. Nakon što je igrač Rijeke opravdano isključen zbog opasnog starta ovaj je je potpuno izgubio kontrolu nad sobom i izveo nikada viđen divljački performans na našim stadionima. Ne sjećam se da je ijedan hrvatski, ali i strani trener, a bila su tu i neka poznata i slavna imena hrvatskog i svijetskog nogometa, pa nismo vidjeli takav primitivluk kao što nas je počastio ovaj Španjolac. Odi si u Španjolsku divljati, možda je to tamo simpatično i normalno. Mislim da bi ga ovaj puta trebalo drastično kazniti da zapamti i da mu ovakvi ispadi više ne padnu na pamet.
Za ono dati crveni karton to svijet nije vidio pa hajdukovac se zabio u petrovića
Želite prijaviti greške?
