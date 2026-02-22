UŽIVO Hajduk poveo preko Livaje pa ekspresno dobio crveni karton (1:0)

SLAVLJE PLAVIH

Dinamo razbio Varaždin u drugom poluvremenu i uzeo nova tri boda (0:4)

Dinamo je brzopotezno postigao tri pogotka početkom drugog poluvremena. Prvo je Gabriel Vidović u 51. minuti zabio za vodstvo Dinama, dok je samo dvije minute kasnije Miha Zajc povećao na 2-0. Na tome nije stao nalet Dinama koji je u 57. vodio već 3-0, a strijelac je bio Monsef Bakrar. Sve je zaključeno u 88. minuti kada je Marko Soldo bio strijelac za 4-0.