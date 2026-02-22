Moćni brodovi skrivaju se u lukama, skupi projektili za protuzračnu zaštitu postali neisplativi: Ovo su novi gospodari rata

U utorak će se obilježiti 4. godišnjica rata u Ukrajini, koji je do sada odnio na stotine tisuća života te u potpunosti izmijenio način ratovanja. Nijedan rat do sada nije, u tako kratko vrijeme, iznio tolike revolucije na bojištu, pa su primjerice neki vojni strojevi koji su na početku sukoba 2022. bili glavna vojna uzdanica danas pretvoreni u gotovo beskorisna ratna sredstva. S druge strane dronovi i bespilotna zemaljska vozila preuzimaju njihova mjesta te su danas odgovorni i za gotovo 90 posto žrtava ovog rata.



Uz liniju bojišnice sada je stvoren smrtonosni pojas od 20 kilometara sa svake strane, u dometu manjih FPV dronova koji uništavaju logistiku, svu vojnu tehniku i vojnike. Tenkovi i topništvo s dometom unutar te zone postaju vrlo izloženi. Istodobno, utvrđeni položaji u tom pojasu uništavaju se avionskim bombama teškima i do tri tone. Nakon samo nekoliko mjeseci bilo koji ukrajinski grad ili selo u tom pojasu pretvoren je u ruševine, a zatim počinje borba vojnika, dronova i robotskih vozila za okupaciju i obranu tih ruševina.