Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MAĐAROVE PTICE LOVE RUSE

Moćni brodovi skrivaju se u lukama, skupi projektili za protuzračnu zaštitu postali neisplativi: Ovo su novi gospodari rata

Autor
Danijel Prerad
22.02.2026.
u 15:47

Uz liniju bojišnice sada je stvoren smrtonosni pojas od 20 kilometara sa svake strane, u dometu manjih FPV dronova koji uništavaju logistiku, svu vojnu tehniku i vojnike

U utorak će se obilježiti 4. godišnjica rata u Ukrajini, koji je do sada odnio na stotine tisuća života te u potpunosti izmijenio način ratovanja. Nijedan rat do sada nije, u tako kratko vrijeme, iznio tolike revolucije na bojištu, pa su primjerice neki vojni strojevi koji su na početku sukoba 2022. bili glavna vojna uzdanica danas pretvoreni u gotovo beskorisna ratna sredstva. S druge strane dronovi i bespilotna zemaljska vozila preuzimaju njihova mjesta te su danas odgovorni i za gotovo 90 posto žrtava ovog rata.

Uz liniju bojišnice sada je stvoren smrtonosni pojas od 20 kilometara sa svake strane, u dometu manjih FPV dronova koji uništavaju logistiku, svu vojnu tehniku i vojnike. Tenkovi i topništvo s dometom unutar te zone postaju vrlo izloženi. Istodobno, utvrđeni položaji u tom pojasu uništavaju se avionskim bombama teškima i do tri tone. Nakon samo nekoliko mjeseci bilo koji ukrajinski grad ili selo u tom pojasu pretvoren je u ruševine, a zatim počinje borba vojnika, dronova i robotskih vozila za okupaciju i obranu tih ruševina.

Ključne riječi
ratovanje Rusija Ukrajina FPV dronovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!