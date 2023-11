Položili vijenac na Memorijalnom groblju i na Ovčari, ali i u Dunav za sve civilne žrtve

U jučerašnjoj Koloni sjećanja bili su i predstavnici Možemo! Koji su položili vijenac podno spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, a onda i na mjestu masovne grobnice na Ovčari. Dan poslije, zajedno s članovima stranke iz Osijeka, položili su i vijenac u Dunav. "Vijenac u Dunav smo položili u spomen na sve civilne žrtve, bez obzira na nacionalnost, a koji su stradali tijekom agresije na Vukovar. Žrtva je žrtva i svatko od njih ima jednaku vrijednost", kazala je saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić.

Dodala je i da se kao stranka isto tako zalažu i da svi počinitelji ratnih zločina odgovaraju za oni što su napravili te istaknula kako je potraga za nestalima najveća zadaća države jer je strašno da obitelji nestalih 32 godine ne znaju za svoje najmilije. Osvrnula se i na činjenicu što su predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i njegovi suradnici radi velikih pritisaka iz Domovinskog pokreta na kraju odustali od toga da 17. studenoga polože vijenac u Dunav za sve civilne žrtve kao i da posjete Ovčaru.

-Žao mi je što im se to onemogućilo jer su željeli odati počast i hrvatskim i srpskim žrtvama. Na ovaj način onemogućilo im se da odaju počast i hrvatskim žrtvama. Mislim da je to greška. Dolazak Milorada Pupovca i SDSS-a u Kolonu sjećanja i na Ovčaru, te odavanje počasti svim žrtvama rata bila bi izuzetno važna poruka. Važno je da srpska zajednica dođe na mjesta stradavanja i oda počast žrtvama – rekla je Benčić.

Smatra kako je to način pomirenja, a ne da se stvaraju nove podjele koje dovode do ovakvih situacija, a koje odgovaraju samo nekima. Po riječima Benčić 32 godine su prošle od pada obrane Vukovara te oni žele da Vukovar bude živ, da se dolazi i povodom nekih veselih okolnosti, odnosno da se slavi život i da grad živi. "Ove podjele odgovaraju samo Ivanu Penavi i one samo njemu koriste. I mene je pojedinačno prozivao radi Vukovara", zaključila je Benčić.

VIDEO Kolona sjećanja prolazi trasom dugom 5,5 kilometara, od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja žrtava