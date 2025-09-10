Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
BRAČNOM PARU UNIŠTEN KROV

Poljakinja svjedočila padu drona iz Rusije: 'Noge su mi se tresle. Bojim se ovog rata'

FILE PHOTO: Drones shot down in Polish airspace prompt military patrols
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
1/6
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
10.09.2025.
u 19:45

Dvanaest dronova i ostaci rakete pronađeni su na raznim lokacijama, rekli su dužnosnici.

Umirovljenik Tomasz Wesolowski na televiziji je gledao vijesti o ruskim dronovima koji su uletjeli u poljski zračni prostor u srijedu, baš kada se jedan od dronova srušio na njegovu kuću. Wesolowski je bio u prizemlju kad je dron udario u gornji dio njegove kuće u 6:30 ujutro i uništio krov, oštetio spavaću sobu i rasuo krhotine po dvorištu.

"Uključio sam televizor i sve su vijesti bile o ovom masovnom upadu dronova, a nakon nekog vremena čuo sam avion kako prelijeće... i odjednom je nešto zabučalo, svjetlo je palo sa stropa u dnevnoj sobi u prizemlju", rekao je Reutersu umirovljenik Wesolowski iz sela na istoku Poljske Wyryki-Wole. "Istrčao sam u dvorište i vidio da je cijeli krov u komadićima, sve je bilo uništeno."

Njegova supruga Alicja ispričala je da je i ona istrčala van i vidjela avion iznad glave. Pitala se hoće li ih bombardirati ili će netko početi pucati na nju. Niti jedno od njih nije ozlijeđeno. Poljska je priopćila da su dronovi ušli u njezin zračni prostor tijekom noći dok je Rusija izvodila napad na susjednu Ukrajinu, a neke od njih je i oborila.

Dvanaest dronova i ostaci rakete pronađeni su na raznim lokacijama, rekli su dužnosnici. Susjeda starijeg para Urszula Zaprzaluk također je čula buku aviona iznad glave. "Odjednom sam čula zvuk za koji sam pomislila da je eksplozija. Skočila sam, noge su mi se tresle... Izašla sam na balkon", rekla je. "Vidjela sam kroz drveće da mojim susjedima nedostaje krov."

Njezino dvorište bilo je prekriveno krhotinama, dok su dimnjak i neki crjepovi oštećeni, a prozor na kućici u dvorištu također je razbijen. "Jednostavno se bojim ovog rata", rekla je. Sjetila se kako joj je majka pričala priče o Drugom svjetskom ratu i dodala da je "bolje je da ne dođe do nas."

Što nakon oborenih dronova nad Poljskom? Spominje se i članak 4 NATO saveza
Ključne riječi
dronovi Rusija Poljska

Komentara 1

Pogledaj Sve
ŠS
Štap sa glavom
20:44 10.09.2025.

Dvadeset ruskih dronova slučajno izgubilo kontrolu i opalili po Poljskoj. Nije to vic o kori od banane.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još