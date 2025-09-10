Tusk: Ušao je ogroman broj ruskih dronova; Zelenski: Ovo je opasan presedan za Europu, Rusi moraju osjetiti posljedice

* Poljska vojska srušila je ruske dronove koji su ušli u njihov zračni prostor

* U operaciju su bili uključeni poljski i NATO-ovi zrakoplovi

* Zbog prijetnje zatvorene su bile četiri zračne luke u Poljskoj

Tijek događaja:

9:21 - Poljska je spremna reagirati na bilo kakve napade ili provokacije, rekao je poljski premijer nakon što je zemlja oborila ruske dronove koji su ušli u njezin zračni prostor tijekom široko rasprostranjenog ruskog napada u zapadnoj Ukrajini. - Imamo posla s provokacijom velikih razmjera... Spremni smo odbiti takve provokacije. Situacija je ozbiljna i nitko ne sumnja da se moramo pripremiti za različite scenarije - rekao je Tusk.

9:00 - Premijer Donald Tusk izjavio je da je poljski zračni prostor tijekom noći narušio "ogroman" broj ruskih dronova. "Dronovi koji su predstavljali izravnu prijetnju su oboreni. U stalnoj sam komunikaciji s glavnim tajnikom NATO-a i našim saveznicima.", napisao je Tusk na X-u.

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

8:45 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upad ruskih dronova u poljski zračni prostor nazvao je izuzetno opasnim presedanom za Europu. "Rusi moraju osjetiti posljedice. Rusija mora osjetiti da se rat ne može proširiti i da će ga morati prekinuti. Pauza u sankcijama traje predugo - rekao je Zelenski te dodao kako je potreban snažan odgovor ukrajinskih saveznika.

Zelenski je rekao da je u "masovnim" napadima ubijena jedna osoba u Žitomirskoj regiji, a ozlijeđene su tri druge u Voločisku, gdje je pogođena šivaća radionica. Petnaest regija bilo je meta napada tijekom noći, uključujući "415 dronova različitih tipova i više od 40 krstarećih i balističkih raketa".

"Moskva uvijek pomiče granice mogućeg, a ako ne naiđe na snažnu reakciju, ostaje na novoj razini eskalacije", kaže Zelenski. "Danas je došlo do još jednog koraka eskalacije - rusko-iranski 'šahedi' djelovali su u zračnom prostoru Poljske, u zračnom prostoru NATO-a. Nije se samo jedan 'šahed' mogao nazvati nesrećom, već najmanje osam jurišnih dronova usmjerenih prema Poljskoj."

8:10 - Poljska policija priopćila je da je u mjestu Czosnówka, selu na istoku Poljske oko 40 kilometara od granice s Bjelorusijom, u 5:40 ujutro pronašla oštećeni dron. „Obavijestili smo nadležne službe. Postupci su u tijeku“, objavila je policija iz regije Lublin na platformi X.

8:00 - Poljska vojska završila je svoju vojnu operaciju nakon što su tijekom noći oboreni dronovi koji su ušli u poljski zračni prostor. U objavi na platformi X navodi se: „Operacije poljskog i savezničkog zrakoplovstva vezane uz kršenja poljskog zračnog prostora su završene. Potraga i lociranje mogućih mjesta udara objekata koji su povrijedili poljski zračni prostor su u tijeku. S obzirom na sigurnost građana, apeliramo da se u slučaju uočavanja nepoznatog objekta ili njegovih ostataka ne približavate, ne dirate niti pomičete takve predmete. Oni mogu predstavljati prijetnju i sadržavati opasne materijale te ih moraju detaljno pregledati nadležne službe.“

7:15 - Jim Townsend, bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra obrane, kaže da je teško zamisliti da je posljednji upad ruskih dronova u poljski zračni prostor bio slučajan. "Jedan dron može biti pogreška, više dronova nije pogreška", rekao je za BBC-jev Newsday. "Moramo dati više vremena Poljskoj da utvrdi što točno pronalazi i kakav je njezin stav. Ali ovo je, vrlo vjerojatno, test – test na koji NATO mora odgovoriti", dodao je.

Townsend kaže da je dobra vijest što se čini da Poljska i NATO drže situaciju pod kontrolom. "Zabilježeni su na poljskom radaru i NATO je odmah reagirao. Sada je politička strana NATO-a na udaru i mora osigurati da odgovor Saveza bude primjeren."

Kako piše BBC, ovaj incident označava svojevrsnu prekretnicu u Europi i novu fazu u ukrajinskom ratu.

6:26 - "Kao rezultat napada Ruske Federacije na ukrajinski teritorij došlo je do bez presedana kršenja poljskog zračnog prostora od strane objekata tipa dronova", objavilo je zapovjedništvo poljske vojske. U objavi na društvenoj mreži X navodi se da su dronovi koji su ušli u poljski zračni prostor "predstavljali stvarnu prijetnju" sigurnosti poljskih građana. Nakon ulaska u zračni prostor dronovi su srušeni, a sada su u tijeku akcije pronalaska mogućih mjesta pada tih "objekata". "Poljske i savezničke snage i resursi ostaju u potpunosti spremni za daljnje operacije", stoji u priopćenju.

6:05 - Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je u tijeku operacija "vezana uz višestruka kršenja poljskog zračnog prostora". U objavi na platformi X premijer navodi da je u "stalnom kontaktu" s Ministarstvom obrane te da je primio izravno izvješće od operativnog zapovjednika.

Poljski premijer Donald Tusk "nalazi se na mjestu operacije", objavio je zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk u objavi na platformi X. Ranije je Tusk na društvenim mrežama izjavio da su poljske oružane snage "upotrijebile oružje protiv objekata", misleći pritom na ruske dronove.

6:00 - Četiri zračne luke u Poljskoj, uključujući i Međunarodnu zračnu luku u Varšavi, zatvorene su nakon dojave o ruskim dronovima na nebu iznad PČolsjke. U zraku su se našli poljski i NATO-ovi borbeni zrakoplovi. Operativno zapovjedništvo vojske priopćilo je da su protuzračni sustavi i radarske mreže podignuti na najviši stupanj pripravnosti nakon što je Rusija izvela opsežne zračne udare na ukrajinski teritorij.

#Poland is under #Russian drone attack.



Multiple drones have been reportedly shot down by Polish air-defense with NATO partners.



Currently Shahed drones can be heard flying over #Warsaw and #Krakow



AMERICA MUST RESPOND NOW! HR2548 S1241 Sanction Russia Now! @StateDept @POTUS pic.twitter.com/pytVwmW1ac — Oleks Taran (@ollleks) September 10, 2025

„Radi očuvanja sigurnosti zračnog prostora, aktivirane su sve nužne procedure“, stoji u priopćenju, uz naglasak da je vojska spremna odmah reagirati.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) na svojim stranicama objavila je obavijest pilotima da Zračna luka Frédéric Chopin u Varšavi nije dostupna zbog „izvanrednih vojnih aktivnosti povezanih s nacionalnom sigurnošću“.

Ranije je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo na Telegramu izvijestilo da dronovi lete prema zapadu i ugrožavaju grad Zamość, no ta je objava ubrzo uklonjena, prenosi Reuters. Nije poznato koliko se dronova nalazi u poljskom zračnom prostoru, iako ukrajinski izvori tvrde da se barem jedan kreće prema gradu Rzeszówu. CNN navodi kako te informacije ne može samostalno potvrditi.

BBC piše da je poljski zračni prostor „više puta povrijeđen“ te da je vojska započela operaciju otkrivanja i neutralizacije ciljeva. Na platformi X, zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk izjavio je da su „iznad Poljske u tijeku aktivnosti uklanjanja objekata koji su prešli granicu zemlje“, uz apel građanima da prate službene obavijesti vojske i policije.

Poljska vojska potvrdila je da je vojna operacija u tijeku i pozvala stanovništvo da ostane u svojim domovima, izvijestio je Reuters.