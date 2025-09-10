Naši Portali
STIGAO MU OŠTAR ODGOVOR

Orban se oglasio nakon incidenta u Poljskoj, ali nije očekivao ovakav hladan tuš: 'Ne, Viktore…'

FILE PHOTO: Hungarian PM Orban
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
Autor
Tea Tokić
10.09.2025.
u 16:30

Poljska vojska izvijestila je kako je dio dronova srušen, a potraga za lokacijama njihova pada i dalje traje

Noćas je došlo do ozbiljnog incidenta u Poljskoj kada je više ruskih dronova ušlo u njezin zračni prostor. Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je da je odmah pokrenuta vojna operacija presretanja i obaranja letjelica. Poljska vojska izvijestila je kako je dio dronova srušen, a potraga za lokacijama njihova pada i dalje traje.

Zbog prijetnje podignuti su poljski i saveznički borbeni avioni, a Operativno zapovjedništvo poljske vojske posebno je upozorilo na tri regije koje su najizloženije - Podlasko, Mazowieckie i Lublinsko vojvodstvo. Upravo se u Mazowieckom nalazi i glavni grad Varšava, što je izazvalo dodatnu zabrinutost.

Povodom tog događaja, mađarski premijer Viktor Orbán oglasio se na društvenoj mreži X, poručivši da Mađarska u potpunosti stoji uz Poljsku. - Neprihvatljivo je narušavanje teritorijalnog integriteta Poljske. Incident dokazuje da je naša politika pozivanja na mir u Ukrajini razumna i racionalna. Život u sjeni rata pun je rizika i opasnosti. Vrijeme je da ga se okonča! U to ime, podržavamo napore predsjednika SAD-a Donalda Trumpa koji su usmjereni na postizanje mira - napisao je Orbán.

No njegovu objavu ubrzo je komentirao Radosław Sikorski, zamjenik poljskog premijera Tuska i ministar vanjskih poslova. - Ne, Viktore. Incident dokazuje da bi trebao odustati i osuditi rusku agresiju. Molimo te da deblokiraš isplatu sredstava EU za obranu, odobriš strože sankcije agresoru i povučeš svoj veto na početak pregovora Ukrajine o pristupanju EU - poručio mu je Sikorski.

Što nakon oborenih dronova nad Poljskom? Spominje se i članak 4 NATO saveza

Ključne riječi
Viktor Orban dronovi Rusija Poljska Mađarska

Komentara 24

Pogledaj Sve
BL
blaz18
18:10 10.09.2025.

Jucer su od Engleza gutali petardu, hahaha,danas su vec tu,pismen narod nema sto

Avatar Vrijeme
Vrijeme
18:21 10.09.2025.

Orban se pokusao markirati na Poljskoj situciji, a ovaj mu gurnio pokazao da je lazljiv i dvolican.

BL
blaz18
17:54 10.09.2025.

Zadnji hropot Madarske,Srbije i uskoro rusije

