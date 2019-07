Poljaci: Izbor prve šefice EU već nam se isplatio

Pariz i Varšava su odrađeni, na redu je Zagreb, sljedeća postaja miniturneje na koju se otisnula Ursula von der Leyen nakon što je izabrana za novu predsjednicu Europske komisije.

Kaznena procedura

U Varšavi, gdje se u srijedu sastala s poljskim premijerom, Ursula von der Leyen nije spominjala najveći problem koji Poljska ima s EU: urušavanje vladavine prava, zbog čega je Komisija pokrenula proceduru protiv poljske vlade koja može rezultirati sankcijama u obliku uskraćivanja prava glasa te zemlje u Vijeću EU.

– Oko nekih tema se slažemo, a oko nekih drugih vjerojatno se ne slažemo. To su teme kao što je pitanje migracija i vladavine prava. Važno je slušati i međusobno se poštivati i da nikad, nikad ne zaboravimo zašto smo u Europskoj uniji– rekla je Von der Leyen na tu najosjetljiviju temu u odnosima Bruxellesa i Varšave.

Poljski premijer Mateusz Morawiecki izjavio je da tijekom dvosatnog razgovora iza zatvorenih vrata pitanje vladavine prava u Poljskoj, i kaznene procedure koju zbog toga vodi Komisija, nije uopće spomenuto. Morawiecki je, prenose poljski mediji, dodao kako Njemica izabrana da vodi Europsku komisiju prilazi tom pitanju pragmatičnije i šire nego njezini prethodnici.

Poljaci se nadaju da će se pod novom šeficom drukčije prema Poljskoj ponašati i Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Europske komisije (zadužen za pitanja vladavine prava) u mandatu odlazećeg predsjednika Jean-Claudea Junckera, koji na istoj dužnosti ostaje i u mandatu Ursule von der Leyen. No, to tek treba vidjeti. Poljaci zasad signaliziraju da misle da im se njihova podrška izboru Ursule von der Leyen već pokazuje kao isplativa. Poljaci su se snažno protivili ideji da Frans Timmermans postane predsjednik Komisije, što je na sastanku Europskog vijeća prije mjesec dana otvorilo put za traženje novog kandidata, a to je bila Ursula von der Leyen. A u Europskom parlamentu poljski europarlamentarci iz vladajuće stranke Pravo i pravda smatraju da su donijeli prevagu i omogućili Ursuli von der Leyen da prođe.

Pokret otpora

U utorak novoizabrana predsjednika Europske komisije nastavlja svoju miniturneju posjetom Hrvatskoj, zemlji za koju očito također smatra da je bila ključna u probijanju njezina neobičnog puta prema vrhu Komisije. Premijer Andrej Plenković predvodio je, unutar Europske pučke stranke (za razliku do poljskih dužnosnika, koji nisu pučani), pokret otpora ideji o Timmermansu na čelu Komisije, čime je također otvorio put ovakvom ishodu. Očekuje se da će i u Zagrebu Ursula von der Leyen poslati pozitivne poruke Hrvatskoj, da će ponavljati velikim dijelom svoje smjernice koje je iznijela i pred Europskim parlamentom, bez ulaženja u detalje i bez velikih novih najava. Von der Leyen preuzima Komisiju 1. studenoga, dva mjeseca prije no što Hrvatska preuzima predsjedanje Vijećem EU, o čemu će također razgovarati s premijerom Plenkovićem, jer se za vrijeme hrvatskog predsjedanja očekuju važne odluke o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije i novim politikama EU u nizu područja.