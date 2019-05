Politico tvrdi: Andrej Plenković je miljenik EPP-a i ima velike planove za Hrvatsku i EU

Premijer Andrej Plenković u intervjuu za europsko izdanje uglednog političkog portala politico.eu otkrio je hrvatske planove u Europskoj uniji.

Konzervativni lider želi rezimirati pregovore u proračunu Europske unije, a iako je hrvatski premijer manje od tri godine, već je miljenik Europske pučke stranke, piše ugledni portal.

U šestomjesečnom presjedanju Europskim vijećem, Plenković želi završiti pregovore o dugoročnom budžetu EU.

– Naš cilj je završiti pregovore o dugoročnom proračunu Europske unije jer je jasno da će, barem djelomično, završiti na našem stolu, to će biti ključni dosje – rekao je Plenković.

Naime, najkasnije sljedeće godine treba se donijeti sedmogodišnji budžet Europske unije, a to će se dogoditi najvjerojatnije kad Hrvatska preuzme presjedanje Vijećem EU jer ove godine to neće stići.

Plenković je u intervju rekao kako mu je želja da do 2024. godine uđemo u Schengen i uvedemo euro.

– To je moja ambicija, do kraja idućeg EU mandata. Rekao bih prije Schengen, kasnije euro – kaže.

Tijekom zasjedanja Vijećem EU, u Zagrebu će se održati summit za države zapadnog Balkana.

– Vjerujem da će u 2020. biti pravi trenutak da vidimo kako možemo riješiti probleme između država u našoj regiji

i da ćemo imati neku vrstu rasporeda njihove institucionalne dinamike u odnosu na Europsku uniju u idućem desetljeću – ističe Plenković.

Kaže kako to nije ponovno pokretanje proširenja Europske unije.

– Ne bih to tako nazvao, posebno ne prije europskih izbora. Nitko ne želi spominjati proširenje, no ako smo previše neodlučni kao Europska unija, prespori, distancirani, vidjet ćemo uključivanje drugih velikih igrača u regiji – rekao je ne želeći imenovati državu s očima na regiju, uključujući Rusiju, Kinu ili Tursku, dodajući kako oni 'nisu prijetnje, nego samo pokazuju svoje interese'.

Plenković je govorio i o gradnji Pelješkog mosta te posjetu Kineza.

– Nije bilo lako objasniti Europskoj komisiji da je to projekt koji povezuje dva kraja Hrvatske, no most će postati spomenik članstva u EU – rekao je.

