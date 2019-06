Političari koji su stvarali bolji imidž Hrvatske u svijetu

Od Budimira Lončara do Ivana Šimonovića – hrvatski su političari i političarke obnašali visoke dužnosti u međunarodnim organizacijama. Neke od njih imenovala je i podržala Vlada, drugi su mjesto pronašli sami, ali nijedan od njih nije postigao ovakav diplomatski uspjeh kao Marija Pejčinović-Burić koja je premoćno pobijedila protukandidata i preuzela dužnost glavne tajnice Vijeće Europe. Neko nepisano pravilo kaže, što je veći broj nacionalnih službenika i diplomata u međunarodnim institucijama, to je bolji imidž i promocija države.

Također, takve pozicije pružaju velike mogućnosti za zaštitu domaćih interesa i za kreiranje politike tih organizacija, a ujedno takve pozicije otvaraju mogućnost dobivanja ključnih i pravovremenih informacija o temama koje su u nadležnosti tih institucija. Često osporavani i kontroverzni Budimir Lončar, posljednji ministar vanjskih poslova Jugoslavije i savjetnik za vanjsku politiku predsjednicima Stjepanu Mesiću i Ivi Josipoviću obnašao je od 1993. do 1995. dužnog posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a Kofija Annana za nesvrstane i zemlje u razvoju. Karijeru u UN-u ostvario je i Ivan Šimonović. Taj se sveučilišni profesor uključio u hrvatsku diplomaciju pri stvaranju neovisne hrvatske države i po njegovom je modelu u Ministarstvo vanjskih poslova dovedeno je mnogo mladih i perspektivnih ljudi – primjerice Zoran Milanović i Andrej Plenković.

Prvi put je otišao u UN 1997. kao stalni predstavnik RH, a u zadnjoj godini mandata bio je izabran na prestižnu funkciju predsjednika Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon imenovao ga je 2010. za pomoćnika glavnog tajnika za ljudska prava. Nakon što mu je mandat istekao, 2016. dolazi na poziciju pomoćnika glavnog tajnika i posebnog savjetnika za odgovornost za zaštitu.

– Odgovornost za zaštitu od genocida, ratnih zločina, zločina protiv humanosti i etničkog čišćenja politička je obveza koju su šefovi država i vlada preuzeli prihvaćanjem dokumenta Svjetske konferencije 2005. Moja je zadaća da se pojmovno preciznije definira na što se sve takva obveza odnosi, kako organizacijski pomoći da se ona ostvari u praksi te kako postići globalnu političku suglasnost oko toga – objasnio je svoj posao. Šimonovićeva supruga Dubravka Šimonović također je ugledna diplomatkinja. U UN-u je kao diplomatkinja iz Hrvatske 2000. predsjedala Komisijom o položaju žena, a 2015. imenovana je specijalnom izvjestiteljicom UN-a za nasilje nad ženama.

Karijeru u UN-u ostvario je i Neven Jurica kao stalni predstavnik Hrvatske pri UN-u za vrijeme prvog u povijesti hrvatskog predsjedanja Vijećem sigurnosti UN-A. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je najviše rangirana žena u NATO-u, i to kad je 2011. imenovana na dužnost pomoćnice glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju, na kojoj je ostala do 2014. Doduše, na to se radno mjesto javila i osvojila ga sama, bez potpore države. Na europskoj razini, trenutačno najviše rangirani hrvatski političar jest Neven Mimica, povjerenik u Europskoj komisiji koja je na odlasku. Njega će u novoj Komisiji zamijeniti netko drugi koga odabere Vlada.