Marija Pejčinović-Burić izabrana za novu glavnu tajnicu Vijeća Europe!

Marija Pejčinović-Burić izabrana je za novu glavnu tajnicu Vijeća Europe i tako pobijedila protukandidata, Belgijanca Didiera Reyndersa, neslužbeno doznajemo.

Točno u 10 sati započelo je danas glasanje zastupnika Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o novom glavnom tajniku te paneuropske organizacije sa sjedištem u Strasbourgu koja obuhvaća 47 država članica, a glavni joj je cilj promicanje suradnje, ljudskih prava i temeljnih sloboda te demokracije i vladavine prava. Glasanje je tajno - svaki birač mogao je zaokružiti ime jednog kandidata - ono hrvatske ministrice vanjskih poslova ili njezina belgijskog kolege Didiera Reyndersa te listić ubaciti u kutiju. Predviđeno trajanje glasanja bilo je do 18 sati, nakon čega su se ručno prebrojavali glasovi. U prvom glasanju potrebna je apsolutna većina. Ne ostvari li je nijedan kandidat, glasanje se ponavlja i tad je dovoljna relativna većina.

Signali sa svih strana



Mariju Pejčinović-Burić sreli smo na hodnicima, ali nije željela ništa komentirati dok glasanje članova Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) traje. Vidjeli smo samo da joj prilaze mnogi, poput članova albanske delegacije. Od hrvatskih susjeda, inače, Slovenija i Srbija otvoreno su signalizirale da će stati na stranu Belgijanca, a svi ostali (osim BiH, koja nije imenovala delegaciju u PACE-u) najavili su podršku Hrvatici. No to ne mora ništa značiti jer je glasanje tajno. Još jedan član PACE-a koji se potrudio oko podrške Mariji Pejčinović-Burić je njemački zastupnik hrvatskog podrijetla Josip Juratović, koji u Bundestagu i u PACE-u kao zamjenski član, predstavlja SPD. Kaže da je doletio iz Berlina u Strasbourg jer jedna njegova kolegica koja je redovni član PACE-a nije mogla doći, pa nije želio da propadne jedan glas.

I Reynders i M. Pejčinović-Burić obavljali sui sastanak s političkim grupacijama. Ministrica se – nevezano uz izbor – sastala s predsjednikom Europskog suda za ljudska prava Linosom-Alexandreom Sicilianosom te posjetila izložbu o Srebrenici.– Činjenica jest da je malo na knap, ali nadam se da će Marija Pejčinović-Burić uspjeti. Vjerujem da će uspjeti. A ako i ne uspije, sigurno to neće biti zbog Njemačke – rekao nam je Juratović tijekom poslijepodneva. Pejčinović-Burić je, inače, jučer bila i na sastanku kluba zastupnika socijaldemokrata, gdje je, kako prenosi Juratović, imala uvjerljivo predstavljanje. Neki izvori neslužbeno su prognozirali da hrvatska kandidatkinja može pobijediti akoiz redova Europske pučke stranke (EPP) budu slijedili preporuku predsjednika stranke Josepha Daula i glasaju za Pejčinović-Burić, te ako još barem pola socijaldemokrata glasa za nju. Ako se to na kraju i dogodi, lobiranje SPD-ova Juratovića moglo bi se pokazati kao ključno.– Ona je žena koja ima golemo iskustvo po pitanju tranzicije. Od kraja 1980-ih do danas prošla je sve moguće institucionalne pozicije, iskusila tranziciju istočne Europe i mislim da Vijeću Europe treba netko tko ima dobar senzibilitet o istočnoj i zapadnoj Europi, jer tu se ipak osjeti neka vrsta raskola, a ona bi mogla odigrati ulogu zbližavanja - kaže Juratović.No izbor glavnog tajnika te organizacije – čija se godišnja plaća kreće iznad 300 tisuća eura – zasjenilo je. Prvo glasanje, ono u utorak, vratilo je ruskim zastupnicima pravo glasa u Parlamentarnoj skupštini s rezultatom 118 glasova za te 62 protiv.

Za svako zasjedanje Parlamentarne skupštine nacionalni parlamenti šalju svoja izaslanstva, a hrvatsko broji šest članova. Hrvatski su zastupnici glasali zanimljivo – iz HDZ-a, odnosno iz Europske pučke stranke, zeleno svjetlo ruskom povratku dale su Sanja Putica i Marijana Balić, dok je Davor Ivo Stier bio suzdržan. Glas protiv došao je od Gorana Bausa Richembergha iz Glasa, odnosno iz grupacije liberala. Glas zastupnika Domagoja Hajdukovića (SDP, socijalisti) nije bio zabilježen u elektronskom sustavu Parlamentarne skupštine.