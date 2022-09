Policija razbjesnila vozače novim potezom: Na navigaciji ostavljaju poruke o lažnim radarima

U Velikoj Britaniji vozači na servisu za mape, Wazeu (u vlasništvu Googlea), ostavljaju poruke o tome gdje se nalaze prometni radari. No, policija je odlučila uzvraćati udarce. Naime, jedinice prometne policije u Surreyju počele su ostavljati poruke o policijskim patrolama i radarima na određenim dionicama cesta, a njih tamo – nema. Upozorenje traje od 10 do 20 minuta, piše Revija HAK.

Policajci su oduševljeni rezultatima jer vozači usporavaju, a neki vozači su bijesni jer smatraju da policija ne smije ostavljati lažne informacije te da se službenici žele da ih je premalo, a imaju vremena ostavljati poruke na društvenim mrežama i baviti se ovakvim aktivnostima.

We definitely don’t drop Police markers on Waze at random points on our patrol, nope - never 😉



An easy way to get drivers to slow down on our roads - thanks @waze. pic.twitter.com/rrv9I9LJJ6